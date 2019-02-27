Названа причина развития рака сердца

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Опухоли сердца в 75% случаев являются абсолютно доброкачественными.Сердце состоит из соединительной ткани, где почти не встречаются злокачественные новообразования. Однако злокачественные образования могут появиться у одного человека из ста из-за порока развития, связанного с генетической предрасположенностью.Согласным данным Центра сердечно-сосудистых заболеваний Мичиганского университета, в большинстве случаев рак поражает эпителиальную ткань, которая выстилает грудь, простату, поджелудочную железу, желудок, пищевод.Однако иногда в жизненно важном органе также фиксируются и злокачественные образования. За всю карьеру кардиолог может встретить всего одного пациента с таким видом онкологии. К заболеванию предрасположены люди с пороком развития, обусловленного генетическими факторами.В зависимости от опухоли пациенту назначают химиотерапию или хирургическое вмешательство. Распространенным симптомом рака сердца является невероятная усталость при выполнении обычных действий.