Названа причина развития рака сердца
Сердце состоит из соединительной ткани, где почти не встречаются злокачественные новообразования. Однако злокачественные образования могут появиться у одного человека из ста из-за порока развития, связанного с генетической предрасположенностью.
Согласным данным Центра сердечно-сосудистых заболеваний Мичиганского университета, в большинстве случаев рак поражает эпителиальную ткань, которая выстилает грудь, простату, поджелудочную железу, желудок, пищевод.
Однако иногда в жизненно важном органе также фиксируются и злокачественные образования. За всю карьеру кардиолог может встретить всего одного пациента с таким видом онкологии. К заболеванию предрасположены люди с пороком развития, обусловленного генетическими факторами.
В зависимости от опухоли пациенту назначают химиотерапию или хирургическое вмешательство. Распространенным симптомом рака сердца является невероятная усталость при выполнении обычных действий.
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