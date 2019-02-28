Признаки венерических заболеваний, которые нельзя игнорировать

Какие симптомы указывают на то, что нужно срочно обратиться к врачу.Существует более 30 заболеваний, которые передаются половым путем. Следует внимательно относиться к своей половой жизни и регулярно посещать врачей. Последствия могут быть разными, поэтому не стоит себя подвергать опасности. Мы расскажем, какие симптомы помогут определить венерические заболевания.Отметим, что большинство заболеваний можно вылечить, но не все. Например, генитальный герпес – это навсегда, просто есть возможность смягчить течение болезни и снизить частоту рецидивов. Есть шанс вылечить вирус папилломы человека, но только если возраст до 25 лет.Чем раньше удастся обнаружить заболевание, тем проще будет вылечиться.Семь признаков, которые указывают, что пора посетить врача.Зуд и жжение в интимной зоне.Покраснение в области половых органов и заднего прохода, иногда – язвочки, пузырьки, прыщики.Выделения из половых органов, запах.Частое, болезненное мочеиспускание.Увеличение лимфатических узлов, особенно в паховой области.У женщин – боль внизу живота, во влагалище.Дискомфорт во время полового акта.Но стоит знать, что многие венерические заболевания сложно обнаружить, и они могут перейти в хроническую форму.ХламидиозСпустя 1-4 недели после заражения можно наблюдать такие симптомы, как появление гнойных выделений, болезненное моче испускание, боли внизу живота, кровотечение между менструациями, у мужчин – боли в области мошонки, промежности.Опасность этого заболевания заключается в том, что у женщин может быть воспаление маточных труб, шейки матки, заболевания печени и селезенки. Также хламидиоз приводит к патологиям беременности и родов. Для мужчин это заболевание является причиной воспаления придатков яичек, предстательной железы, мочевого пузыря и нарушения потенции.ТрихомониазСимптомы появляются на 4-21-й день после заражения. У женщин происходят обильные пенистые выделения белого или желтовато-зеленого – цвета с резким запахом, сопровождающие сильным зудом и раздражением половых органов, болью при мочеиспускании, дискомфортом и болезненными ощущениями во время полового акта. У мужчин наблюдаются жжения при мочеиспускании, слизисто-гнойные выделения из уретры. Также трихомониаз может протекать бессимптомно.Для женского здоровья это заболевание опасно тем, что поражаются шейка и внутренний слой матки, маточные трубы, яичники, мочевые пути. Трихомониаз может спровоцировать перитонит. У мужчин страдают предстательная железа, яички и их придатки, мочевые пути.Микоплазмоз (у мужчин – уреаплазмоз)Симптомы этого заболевания можно наблюдать спустя 3 дня после заражения или через месяц. Появляется зуд и дискомфорт в области гениталий, скудными прозрачными выделениями, болезненным мочеиспусканием.Опасность заключается в том, что у женщин происходит воспаление половых органов, а у мужчин наблюдается нарушение сперматогенеза.ГонореяСимптомы появляются через 3-7 дней. У женщин возникают желтовато-зеленоватые выделения из влагалища, появляется болезненное мочеиспускание, боль внизу живота, иногда кровянистые выделения. У мужчин гонорея проявляется в виде жжения при мочеиспускании, желтовато-зеленоватых гнойных выделениях из мочеиспускательного канала.СифилисИнкубационный период длится от 3 до 6 недель. Появляется язвочка округлой формы (твердый шанкр). У женщин она обитает на половых губах или слизистой влагалища (иногда – в области заднего прохода, во рту, на губах), у мужчин – на половом члене или мошонке. В это время важно начать лечение! Спустя 2-4 месяц начинает развиваться вторая стадия. На теле появляется сыпь, сопровождающаяся высокой температурой и увеличением почти всех лимфатических узлов. Могут выпадать волосы.Если недолечиться, то могут возникнуть проблемы с опорно-двигательным аппаратом и начинают происходить изменения во внутренних органах. Начинает развиваться третья стадия болезни, которая медленно убивает.При наличии любого дискомфорта следует зразу же обращаться к врачу, чтобы не запускать болезнь. Нельзя заниматься самолечением!