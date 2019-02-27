Эти напитки способствуют замедлению процесса старения

Они помогают физиологическим процессам.Эти напитки помогают физиологическим процессам в человеческом теле, которые не дают организму стареть.Во первую очередь это зеленый чай. Он снабжает наше тело антиоксидантами. Это сохраняет наше тело от онкологии, а также болезней сердечно-сосудистой системы.Во-вторых, советуем почаще пить каркаде. В нем содержатся вещества, которые не дают возможность развиться воспалению в организме.В-третьих, это кофе, хотя с ним надо быть осторожным и не упиваться им. Оно защищает нашу нервную систему от разных заболеваний.Также специалисты советуют пить какао, томатный сок, а также отвар шиповника. Также свойствами омоложения обладает и красное вино.