Косметологи перечислили основные правила ухода за возрастной кожей

Кожа требует внимания и заботы.Какие компоненты обязательно должны входить в состав антивозрастной косметики, чем заменить водопроводную воду для ежедневных умываний и как ватные диски помогут в борьбе с отеками, рассказывает дерматолог-косметолог Мадина Байрамукова.Чем старше мы становимся, тем больше внимания вынуждены уделять своей коже. В 40 лет умывать лицо водопроводной водой и не читать состав косметики, которой пользуешься, - это настоящее преступление. А карается оно морщинами, отеками, пигментацией, обезвоженностью кожи и другими возрастными проблемами. Какие правила ухода за собой важно соблюдать тем, кто разменял четвертый десяток, рассказывает дерматолог-косметолог Мадина Байрамукова.1. Используем антивозрастную косметику. Обязательно смотрите на состав и не забывайте, что на этикетках ингредиенты располагаются в порядке их убывания. Основу любого крема составляют активные компоненты. Это могут быть натуральные масла, коллаген, гиалуроновая кислота, различные витамины. Если все они находятся в конце состава, то пользы, скорее всего, не принесут.Хорошо, если в составе вы обнаружите: cyclohexasiloxane (циклогексасилоксан) - силикон, отвечающий за гладкость кожи и ее мягкость; масло карите - идеально питает; магний - микроэлемент, который способствует улучшению кровообращения и влияет на цвет лица; масло арганового дерева - также питает и разглаживает морщины; витамин Е, известный своими антиоксидантными свойствами; ретинол (витамин А) и эластин - два антивозрастных компонента, которые обеспечивают упругость кожи и борьбу с морщинами.2. Помним про увлажнение. Один из важнейших увлажняющих компонентов, способных проникать глубоко в кожу, - это urea pura (мочевина). Старайтесь приобретать уходовые средства для ежедневного использования, где в наличии есть этот компонент либо sodium hyaluronate (соль гиалуроновой кислоты). Он также прекрасно увлажняет.Часто производители добавляют в крем такие компоненты, как Propylene Glycol (пропиленгликоль) и глицерин, заявляя об их увлажняющих свойствах. Однако это не так. Пропиленгликоль является продуктом нефтепереработки, лучше избегать его в составе антивозрастной косметики, так как он вызывает раздражение, сухость, стянутость кожи, а следовательно, появление новых морщин. Глицерин также способствует обезвоживанию.3. Умываемся правильно! Водопроводная вода не подходит для умывания кожи после 40. Что делать? Кипятить воду для умывания и добавлять в нее 1 чайную ложку соды либо использовать для этих целей минеральный аналог, который полностью подойдет вам по составу. Увы, универсального варианта, который бы удовлетворял потребности разных типов кожи, нет. В этой связи стоит посоветоваться с дерматологом-косметологом.4. Обращаем внимание на кожу вокруг глаз. Для ухода за данной зоной рекомендуются двухфазные растворы для снятия макияжа, мицелярная вода, жирные лосьоны, крема (для снятия водостойкой косметики). Помните, что недопустимо использование привычного крема для лица, нужны средства и гели с пометкой «для кожи вокруг глаз». К подобной косметике предъявляются повышенные требования: например, в ней недопустима текучесть, что практически полностью исключает попадание средства в глаза.5. Избавляемся от отечности по утрам. Для этих целей можно использовать ватные диски, смоченные тоником, которые содержат успокаивающие и лимфодренажные компоненты. Для достижения лучшего эффекта оставьте их на несколько минут под глазами. Прекрасная альтернатива - гидрогелевые патчи и специальные косметологические маски. Что касается последних, то лучше, если они будут на основе муцина улитки, пептидах, змеином яде и растительных экстрактах, обладающих увлажняющим и лимфодренажным эффектом.6. Заботимся о шее и области декольте, которые выдают возраст любой женщины. Эти зоны нуждаются в таком же качественном уходе, как и лицо. Им также показаны уходовые процедуры, направленные на увлажнение и восстановление выработки коллагена и эластина. Антивозрастная косметика с полезными увлажняющими компонентами, о которых мы говорили выше, идеально подойдет.7. Наносим косметику только по массажным линиям и никак иначе. Например, при использовании крема для век его ни в коем случае нельзя размазывать, растягивая при этом кожу. Наносить средства необходимо похлопывающими, вибрирующими движениями.8. Предупреждаем гиперпигментацию, риск возникновения которой после 40 возрастает в разы. Чем старше мы становимся, тем хуже кожа реагирует на активное солнце. В обязательном порядке пользуйтесь кремами с УФ-защитой перед выходом на улицу. Делать это нужно даже в пасмурный день и зимой. Так вы защите себя от множества неприятностей, в том числе от меланомы. А в солнечную погоду носите очки, которые позволяют контролировать мимику и не щуриться на свету. К тому же они защищают кожу от воздействия ультрафиолета, следовательно, помогут сохранить кожу в этой области молодой и красивой как можно дольше.9. Не боимся косметологов. Если вы еще ни разу не были у косметолога, а такое бывает, самое время сделать это хорошей привычкой. В арсенале специалистов сегодня множество возможностей, чтобы предотвратить старение, избавить вас от пигментации, морщин, заломов, сухости кожи, гравитационного птоза и других малоприятных вещей, которые выдают возраст. Главное, не нужно запускать возникающие проблемы.