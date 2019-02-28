Развенчаны популярные мифы о замороженных продуктах

О них пора забыть.Мифы о замороженных продуктах по своей необоснованности порой не уступают суевериям о дрожжах-убийцах или радиоактивных микроволновках. Человечество раскололось на тех, кто уверен, что овощи, фрукты и мясо теряют свои полезные свойства после оттаивания, и тех, кто утверждает, что кристаллизация - единственный шанс получить витамины в зимнее время года. Истина как обычно где-то посередине, попробуем ее найти, разбираясь в фактах и выдумках.Миф №1. Замороженные продукты могут храниться бесконечноНа самом деле у каждого продукта есть свой предел сохранения свежести в морозилке. Курица, к примеру, выдерживает до девяти месяцев, говядина, свинина, баранина - 4–6 месяцев, жирная рыба - 2–3 месяца, вся остальная - полгода. Морепродукты и полуфабрикаты (пельмени, вареники, котлеты, блины, голубцы, фарш и т. д.) будут пригодны к употреблению обычно в течение 3–4 месяцев, вареные грибы - до одного года, сырые - 8 месяцев.Чтобы продлить срок жизни продуктов, их нужно хранить в отдельных пластиковых контейнерах или в вакуумных пакетах. Это не даст продуктам "перемешать" запахи, защитит от перепадов температур и влажности при открывании морозилки.Миф №2. Заморозка убивает бактерииПлохие новости: бактерии остаются в живых. Они лишь впадают в спячку, то есть становятся неактивными. Это касается и бактерий, и плесени, и дрожжей. То есть если в продуктах, которые вы решили заморозить, есть микробы, то, попадая в тепло, они снова активизируются.Миф №3. В замороженных продуктах меньше полезных веществ, чем в свежихА вот и нет. Английские ученые (сотрудники Leatherhead Food Research) провели более 40 замеров на содержание питательных веществ в замороженных и свежих продуктах, пролежавших три дня в холодильнике. Замороженные овощи и фрукты во многих случаях не только не уступали свежим, но и нередко их превосходили. К примеру, в замороженной брокколи оказалось больше витамина С и лютеина, чем в свежей. По уровню бета-каротина превосходство замороженной капусты четырехкратное. В замороженной моркови оказалось втрое больше лютеина, чем в свежей, а бета-каротина - вдвое. Больше в ней было и витамина С, и полифенолов, хотя разница оказалась не такой большой.Перевес питательных веществ в пользу замороженных связан с тем, что для заморозки собирают спелые фрукты и овощи и в момент сбора они содержат максимум полезных веществ. Те фрукты и овощи, которые продают свежими в магазинах, собирают за 1–2 недели до полного созревания. Это связано с особенностями транспортировки.Миф №4. То, что было разморожено, нельзя снова заморозитьВы можете проделывать манипуляции с замораживанием и размораживанием столько раз, сколько вам понадобится, но с одним важным условием: не оставлять продукты при комнатной температуре более чем на два часа. Чревата повторная заморозка сырого продукта, например, мяса, лишь тем, что может немного испортить его качество - из-за уменьшения влаги в составе.Миф №5. Замораживать можно любые продуктыУвы, существует список нерекомендованных для заморозки продуктов. К ним, например, относятся яйца, так как после минусовой температуры продукт потеряет свой вкус и приобретет неприятный аромат. Помидоры, огурцы, капуста после разморозки превратятся в кашицу, так как содержат большое количество воды.С молочкой дела обстоят хуже. Йогурты, кефир, сметана могут стать источником кишечных инфекций. Есть внушительный риск, что в мягких сырах после размораживания начнут размножаться болезнетворные бактерии. Растаявшее мороженое, ставшее замороженным и размороженное обратно, может стать причиной пищевого отравления.