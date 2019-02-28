Весна на пороге: как подготовиться к сезонным аллергиям

Справляемся с аллергией комплексно.Каждый человек встречает весну с оживлением и радостью. Но аллергик встречает пору цветения и благоухания ещё и предчувствием насморка, кашля, слезотечения, отёчности и дерматита. Сезонная аллергия – вот что омрачает радость весеннего пробуждения и заставляет испытывать физический дискомфорт.Что вызывает аллергические реакцииАллергия – это гиперчувствительная реакция иммунной системы организма на раздражающий фактор. В роли аллергена выступают любые вещества белковой или растительной природы: цветочная пыльца, тополиный пух, домашняя пыль, плесень, шерсть животных, пищевые продукты (мёд, молоко, соя, арахис, яйца, морепродукты, цитрусовые). Больные целиакией абсолютно не переносят глютен: белок злаковых.В холодную и сырую погоду, особенно зимой, некоторым людям досаждает аллергия на холод. Подобного рода аллергическая чувствительность может показаться невероятной – но человек в таком состоянии способен потерять сознание. А, согревшись в тёплом помещении, чувствует себя хорошо уже через 3-5 минут. Аллергический ответ организма могут вызывать различные медикаменты.Кто подвержен аллергииЧувствительностью к аллергенам обладают те, кто болеет бронхитом, бронхиальной астмой, хроническим аллергическим ринитом и имеет наследственную предрасположенность к аллергическим реакциям. Но сезонная аллергия в виде аллергического и атопического дерматитов, аллергического ринита (сенной лихорадки), крапивницы может возникать и у условно здоровых людей.Аллергическая восприимчивость повышается при обострении хронических заболеваний поджелудочной железы. Об этом следует помнить тем, кто болеет хроническим панкреатитом и сахарным диабетом. Если кожа стала более чувствительной к одежде, лейкопластырю или зудит и краснеет при контакте с чем-либо (контактный дерматит) – значит, пора вспомнить о лечебной диете №5 и курсовом приёме ферментных препаратов: Креон, Пангрол, Панкреатин.Насколько опасна аллергия?При аллергии обычно страдают кожа, слизистые оболочки глаз и носа. Проявления эти хоть и неприятные – но с ними можно справиться самостоятельно, принимая внутрь и используя местно назначенные аллергологом препараты. Но существуют осложнения аллергии, представляющие опасность для жизни – и устранить которые способен только врач.Анафилактический шокОтёк Квинке (ангионевротический отёк)При отёке Квинке применяются антигистаминные препараты Диазолин, Цетрин, экстренно вводятся в виде инъекций адреналин, преднизолон, Димедрол. При анафилаксии – Димедрол и Супрастин. Однако делать инъекции должен только врач.Симптоматическое лечение антигистаминными препаратамиГистамин – это нейромедиатор, который в обычных условиях неактивен. Когда аллерген провоцирует развитие аллергии, содержание гистамина в организме повышается. Кожа реагирует на это появлением зудящих высыпаний, а слизистая оболочка носа и горла – возникновением отёка, насморка и кашля. Антигистаминные препараты блокируют гистаминовые рецепторы – и тем самым тормозят действие гистамина. Современные противоаллергические препараты выпускаются в форме таблеток, драже, оральных капель, сиропов, назальных спреев, растворов для инъекций. Содержат такие действующие вещества:лоратадин (Кларитин, Лорано);дезлоратадин (Эдем, Эриус, Алерсис);цетиризин (Цетрин, Зодак);левоцетиризин (Алерон, Алерзин, Цетрилев);мебгидролин (Диазолин);биластин (Никсар);дифенгидрамин (Димедрол);диметинден (Фенистил, Эдем Рино);клемастин (Тавегил);сехифенадин (Гистафен).Диазолин, Димедрол и Супрастин (хлоропирамин) – это антиаллергическая классика, одни из наиболее доступных по цене препаратов этой группы. Однако препараты имеют много противопоказаний и побочных эффектов, токсичны для почек и печени.При сезонном аллергическом рините (поллинозе):Эдем и Эдем Рино;Аллергодил;Аллервей;Кларитин;Зодак;Фенистил;Цетрилев;Никсар;Алерон;Эриус;Алерзин;Цетрин;Супрастин.При аллергическом конъюнктивите:Зодак;Цетрин.При крапивнице:Алерзин;Зодак;Алерон;Эдем;Никсар;Кларитин;Супрастин.При аллергическом дерматите:Алерон;Супрастин.При пищевой аллергии:Алерон;Гистафен;Диазолин.При аллергии на укусы насекомых:Алерон;Тавегил;Супрастин.Для профилактики бронхиальной астмы:КетотифенВ целях профилактики антигистаминные средства принимаются до начала сезонного обострения. В целях поддерживающей терапии такие лекарства пьются при появлении первых симптомов аллергии.Местное лечение кожи кортикостероидными препаратамиДля нанесения на поражённую кожу используются глюкокортикостероидные препараты: синтетические аналоги гормонов коры надпочечников. Кортикостероиды обладают выраженным противовоспалительным действием, однако лечение такими средствами не должно продолжаться долго и обычно длится 5-10 дней. Но, как правило, этого времени хватает на то, чтобы воспалительный процесс остановился, а кожа начала приобретать прежний вид.КремгенМазь Кремген имеет комбинированный состав: антиаллергическое действие кортикостероида флуоцинонида сочетается с антибактериальными свойствами антибиотика гентамицина. Кремген оказывает длительное противовоспалительное действие, устраняет отёчность и зуд, препятствует инфицированию мокнущих ранок при аллергическом дерматите, атопическом дерматите и аллергических реакциях на укусы насекомых.ЭлокомМазь Элоком (мометазон 0,1%) останавливает воспалительный процесс, устраняет кожный зуд и подсушивает высыпания при атопическом дерматите.Снижение интоксикации с помощью энтеросорбентовДля выведения токсических веществ из организма и облегчения протекания аллергии, рекомендуется сочетать лечение антигистаминными и кортикостероидными препаратами с приёмом сорбентов. Достойный очищающий результат показывает отечественный энтеросорбент Энтеросгель на основе метилкремниевой кислоты. Энтеросгель не имеет аналогов, не обладает побочными эффектами и разрешается к приёму даже грудными детьми с первых дней жизни. Сорбент принимается за 1,5-2 часа до или после приёма других лекарств.Весна – пора года столь прекрасная, что даже болезни не могут омрачить радость её прихода. Лучшей профилактикой для тех, кто подвержен сезонной аллергии, остаётся избегание контакта с аллергенами, ежедневный душ, исключение из рациона провокационных продуктов, влажная уборка дома, проветривание комнат после дождя и на ночь. А пережить уже возникшую аллергическую симптоматику помогут лекарственные препараты, разнообразные формы выпуска которых позаботятся и о коже, и о глазах, и о слизистой носа.