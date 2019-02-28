Весна на пороге: как подготовиться к сезонным аллергиям
Каждый человек встречает весну с оживлением и радостью. Но аллергик встречает пору цветения и благоухания ещё и предчувствием насморка, кашля, слезотечения, отёчности и дерматита. Сезонная аллергия – вот что омрачает радость весеннего пробуждения и заставляет испытывать физический дискомфорт.
Что вызывает аллергические реакции
Аллергия – это гиперчувствительная реакция иммунной системы организма на раздражающий фактор. В роли аллергена выступают любые вещества белковой или растительной природы: цветочная пыльца, тополиный пух, домашняя пыль, плесень, шерсть животных, пищевые продукты (мёд, молоко, соя, арахис, яйца, морепродукты, цитрусовые). Больные целиакией абсолютно не переносят глютен: белок злаковых.
В холодную и сырую погоду, особенно зимой, некоторым людям досаждает аллергия на холод. Подобного рода аллергическая чувствительность может показаться невероятной – но человек в таком состоянии способен потерять сознание. А, согревшись в тёплом помещении, чувствует себя хорошо уже через 3-5 минут. Аллергический ответ организма могут вызывать различные медикаменты.
Кто подвержен аллергии
Чувствительностью к аллергенам обладают те, кто болеет бронхитом, бронхиальной астмой, хроническим аллергическим ринитом и имеет наследственную предрасположенность к аллергическим реакциям. Но сезонная аллергия в виде аллергического и атопического дерматитов, аллергического ринита (сенной лихорадки), крапивницы может возникать и у условно здоровых людей.
Аллергическая восприимчивость повышается при обострении хронических заболеваний поджелудочной железы. Об этом следует помнить тем, кто болеет хроническим панкреатитом и сахарным диабетом. Если кожа стала более чувствительной к одежде, лейкопластырю или зудит и краснеет при контакте с чем-либо (контактный дерматит) – значит, пора вспомнить о лечебной диете №5 и курсовом приёме ферментных препаратов: Креон, Пангрол, Панкреатин.
Насколько опасна аллергия?
При аллергии обычно страдают кожа, слизистые оболочки глаз и носа. Проявления эти хоть и неприятные – но с ними можно справиться самостоятельно, принимая внутрь и используя местно назначенные аллергологом препараты. Но существуют осложнения аллергии, представляющие опасность для жизни – и устранить которые способен только врач.
Анафилактический шок
Отёк Квинке (ангионевротический отёк)
При отёке Квинке применяются антигистаминные препараты Диазолин, Цетрин, экстренно вводятся в виде инъекций адреналин, преднизолон, Димедрол. При анафилаксии – Димедрол и Супрастин. Однако делать инъекции должен только врач.
Симптоматическое лечение антигистаминными препаратами
Гистамин – это нейромедиатор, который в обычных условиях неактивен. Когда аллерген провоцирует развитие аллергии, содержание гистамина в организме повышается. Кожа реагирует на это появлением зудящих высыпаний, а слизистая оболочка носа и горла – возникновением отёка, насморка и кашля. Антигистаминные препараты блокируют гистаминовые рецепторы – и тем самым тормозят действие гистамина. Современные противоаллергические препараты выпускаются в форме таблеток, драже, оральных капель, сиропов, назальных спреев, растворов для инъекций. Содержат такие действующие вещества:
лоратадин (Кларитин, Лорано);
дезлоратадин (Эдем, Эриус, Алерсис);
цетиризин (Цетрин, Зодак);
левоцетиризин (Алерон, Алерзин, Цетрилев);
мебгидролин (Диазолин);
биластин (Никсар);
дифенгидрамин (Димедрол);
диметинден (Фенистил, Эдем Рино);
клемастин (Тавегил);
сехифенадин (Гистафен).
Диазолин, Димедрол и Супрастин (хлоропирамин) – это антиаллергическая классика, одни из наиболее доступных по цене препаратов этой группы. Однако препараты имеют много противопоказаний и побочных эффектов, токсичны для почек и печени.
При сезонном аллергическом рините (поллинозе):
Эдем и Эдем Рино;
Аллергодил;
Аллервей;
Кларитин;
Зодак;
Фенистил;
Цетрилев;
Никсар;
Алерон;
Эриус;
Алерзин;
Цетрин;
Супрастин.
При аллергическом конъюнктивите:
Зодак;
Цетрин.
При крапивнице:
Алерзин;
Зодак;
Алерон;
Эдем;
Никсар;
Кларитин;
Супрастин.
При аллергическом дерматите:
Алерон;
Супрастин.
При пищевой аллергии:
Алерон;
Гистафен;
Диазолин.
При аллергии на укусы насекомых:
Алерон;
Тавегил;
Супрастин.
Для профилактики бронхиальной астмы:
Кетотифен
В целях профилактики антигистаминные средства принимаются до начала сезонного обострения. В целях поддерживающей терапии такие лекарства пьются при появлении первых симптомов аллергии.
Местное лечение кожи кортикостероидными препаратами
Для нанесения на поражённую кожу используются глюкокортикостероидные препараты: синтетические аналоги гормонов коры надпочечников. Кортикостероиды обладают выраженным противовоспалительным действием, однако лечение такими средствами не должно продолжаться долго и обычно длится 5-10 дней. Но, как правило, этого времени хватает на то, чтобы воспалительный процесс остановился, а кожа начала приобретать прежний вид.
Кремген
Мазь Кремген имеет комбинированный состав: антиаллергическое действие кортикостероида флуоцинонида сочетается с антибактериальными свойствами антибиотика гентамицина. Кремген оказывает длительное противовоспалительное действие, устраняет отёчность и зуд, препятствует инфицированию мокнущих ранок при аллергическом дерматите, атопическом дерматите и аллергических реакциях на укусы насекомых.
Элоком
Мазь Элоком (мометазон 0,1%) останавливает воспалительный процесс, устраняет кожный зуд и подсушивает высыпания при атопическом дерматите.
Снижение интоксикации с помощью энтеросорбентов
Для выведения токсических веществ из организма и облегчения протекания аллергии, рекомендуется сочетать лечение антигистаминными и кортикостероидными препаратами с приёмом сорбентов. Достойный очищающий результат показывает отечественный энтеросорбент Энтеросгель на основе метилкремниевой кислоты. Энтеросгель не имеет аналогов, не обладает побочными эффектами и разрешается к приёму даже грудными детьми с первых дней жизни. Сорбент принимается за 1,5-2 часа до или после приёма других лекарств.
Весна – пора года столь прекрасная, что даже болезни не могут омрачить радость её прихода. Лучшей профилактикой для тех, кто подвержен сезонной аллергии, остаётся избегание контакта с аллергенами, ежедневный душ, исключение из рациона провокационных продуктов, влажная уборка дома, проветривание комнат после дождя и на ночь. А пережить уже возникшую аллергическую симптоматику помогут лекарственные препараты, разнообразные формы выпуска которых позаботятся и о коже, и о глазах, и о слизистой носа.
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