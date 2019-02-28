Диетолог рассказала, как во время сна сжигать больше калорий

Важно спать достаточное количество времени.Ряд современных диетологов говорят о том, что сжигать лишние калории организм можно заставить не во время занятий спортом, а в то время, когда человек наслаждается ночным отдыхом и крепко спит.Ученые установили прямую связь между недосыпанием и ожирением. Нехватка ночного отдыха пагубно сказывается не только на здоровье, но и на фигуре. А все потому, что снижается метаболизм, а вслед за ним процесс сжигания калорий замедляется, к тому же, не выспавшись, мы интуитивно начинаем больше есть, чтоб восполнить нехватку сил, а организм интенсивнее накапливает подкожный жир...Ночью процессы в организме замедляются, но органы работают, потому им все равно нужна энергия – и организм ее расходует. Если вы спите не менее 8 часов, то под утро наступает фаза, когда организм активно растрачивает калории, - это показали многочисленные исследования. Кроме того, если вы ложитесь спать около 10 часов вечера, то еще несколько часов после этого организм сжигает такое же количество калорий, как в спокойном состоянии в течение светового дня.«Чтобы приучить свой организм работать так ежедневно, необходимо установить режим и строго ему следовать. Прежде всего, ложитесь спать в одно и то же время (плюс-минут минут 20). Оптимальное время – 10- 11 вечера», - отметила специалист.