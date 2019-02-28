Великий пост: как подготовиться к смене рациона

Лучше постепенно исключать продукты из рациона.Великий пост 2019 начинается в понедельник 11 марта, а заканчивается в субботу 27 апреля, накануне Пасхи.Великий пост уже на пороге. Чтобы не шокировать организм резкой сменой блюд, его следует подготовить. Врачи советуют еженедельно исключать из рациона по одному запрещенному продукту.Во время поста в организме запускается процесс автопатии, то есть организм начинает "есть сам себя", перерабатывая собственные клетки на белки, жиры и углеводы, которых не хватает. Но не пугайтесь: наш организм умный и начинает с тех клеток, которые мутировали или пребывают в предраковом состоянии, а мы об этом даже не догадываемся. Главное – не перестараться.Чтобы не было проблем с пищеварением, следует заменять животные продукты на растительные с пользой. Например, любимое мужчинами мясо заменить соей, бобовыми, семечками или орехами. Это хорошо влияет на половую систему сильного пола.А вот женский организм обрадуется клетчатке. Именно она содержится во многих кашах и крупах. Клетчатка улучшает обмен веществ и выведения жира, поэтому стройная талия от таких продуктов обеспечена.Не стоит забывать о фруктах и овощах. Их рекомендуют употреблять после термообработки. Винегреты, рагу, овощные супы – то, что нужно. Они помогут белку лучше усвоиться. Есть нужно маленькими порциями по четыре-пять раз в день. И главное во время поста – уменьшить свою физическую активность.