Эти продукты – хорошая профилактика тромбоза
Образование тромбов опасно для здоровья и жизни человека – эти пристеночные и закупоривающие образования могут стать причиной сердечного приступа в виде инфаркта с летальным исходом, предостерегают врачи. Специалисты назвали продукты, которые эффективно помогают предотвратить возникновение тромбов.
Одним из лучших продуктов для профилактики тромбообразования является лимон, подсказывают эксперты. Употребление лимонов, их сока укрепляет стенки сосудов, а также улучшает показатели вязкости крови. Помните, чем кровь гуще, тем выше риск образования тромбов в местах повреждения сосудов.
Также полезен авокадо. Многочисленные исследования показали, что авокадо уменьшает количество плохого холестерина в крови и увеличивает количество хорошего, который помогает сохранять сосуды чистыми.
Обязательно ешьте кокосовое масло! Его регулярное употребление уменьшает количество бляшек в артериях, а высокая концентрация триглицеридов в лауриновой кислоте улучшает свертываемость крови и выполняет функцию антиоксидантов, предотвращая сердечно-сосудистые заболевания.
Кроме того, для защиты от тромбоза прекрасно подходит киви. Этот фрукт содержит в 4 раза больше чем лимон витамина C, крайне благоприятно действующего на состояние тканей и проводимость сосудов.
Одним из лучших способов очистить сосуды является употребление орехов - сырых, не обжаренных и не соленых. Ежедневная горсть съедаемых орехов нормализует давление и помогает сосудам оставаться чистыми долгое время.
Обратите внимание на куркуму! Куркумин обладает мощным противовоспалительным действием, уменьшающим воспаление и повреждение стенок сосудов, которые, собственно, являются основными причинами бляшек и тромбов.
Трудно переоценить пользу для сосудов яблок. В состав этих фруктов есть рутин – вещество, способное поддерживать прочность стенок сосудов, а также блокировать потенциально опасные ферменты, активирующие процессы налипания бляшек и возникновения тромбов в сосудах. Учеными были испытаны около 500 веществ, но именно рутин оказался наиболее эффективно предотвращающим образование сгустков крови.
Также рутин содержится в луке, апельсинах, черном и зеленом чае.
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