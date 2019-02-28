Определены три главные причины появления ранней седины

Они негативно влияют на качество и здоровье волос.

Стресс, нехватка витаминов и курение – три главных причины, провоцирующих возникновение ранней седины. К такому выводу в ходе исследований пришла международная группа специалистов.

Ученые проанализировали различные факторы, влияющие на появление ранней седины, и выделили три наиболее значительных. На первом месте оказался стресс, который не только провоцирует появление седых волос, но приводит к сбоям в работе щитовидной железы или гипофиза, а также к заболеваниям аутоиммунного спектра.

Качество и здоровье волос во многом зависит от количества витамина B12 в организме. Так, снижение его уровня особенно сильно наблюдается при вегетарианстве или употреблении контрацептивных препаратов.

На третьем месте антирейтинга расположилось курение. Пагубная привычка провоцирует возникновение многих болезней, а также может способствовать появлению седых волос.
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