Названы причины набора лишнего веса, не связанные с питанием

Мало просто есть здоровую пищу.Многие из нас, прибавляя в весе, сразу винят во всём неправильное питание. И часто мы поправляемся как раз потому, что едим мало органики и много вредной пищи. Но далеко не всегда причина внезапных лишних килограммов кроется в рационе. Вот ещё 5 причин, которые могут привести к прибавлению в весе.Вы делаете слишком много кардиоупражненийКак ни странно, но кардиоупражнения, наоборот, могут привести к увеличению веса. Согласно исследованиям, длительные кардиоактивности подавляют в нашем организме гормон T3, который помогает сжигать жир. Также было показано, что длительные кардиосеансы увеличивают уровень гормона стресса кортизола, который при значительном количестве может привести к накоплению висцерального жира в организме. Это не значит, что вам нужно полностью отказаться от кардио, главное - помнить, что важно качество тренировок, а не их количество.У вас много стрессаСобственно, и сам стресс может привести к прибавлению в весе из-за кортизола. Поэтому люди могут потерять вес в отпуске, когда пребывают в расслабленном состоянии.Вам нужно проверить щитовидную железуЩитовидная железа играет ключевую роль в регулировании нашего веса. «Без достаточного количества гормона щитовидной железы обмен веществ в организме замедляется, что может привести к увеличению веса», - говорят диетологи. Поэтому внезапное увеличение веса является одним из наиболее распространённых признаков недостаточной активности щитовидной железы.Вы обезвоженыВполне возможно, что ваши лишние килограммы - это не жир, а вода. Как ни странно, это может быть вызвано тем, что вы не пьёте достаточно воды. Причина в том, что, когда мы обезвожены, наш организм удерживает воду в попытке адекватно растворить электролиты и другие важные питательные вещества. Мало того, но когда мы обезвожены, это может повлиять на способность нашего организма сжигать жир и регулировать наш аппетит. Поэтому не забывайте: воды никогда не бывает много.Дело в гормонахЕсли у вас слишком много эстрогена по сравнению с прогестероном, это может привести к тому, что вы набираете лишние килограммы. Поэтому вы можете поправляться, когда гормоны не в порядке или когда принимаете гормональные препараты. В случае внезапного прибавления в весе и ещё по нескольким причинам стоит сдать анализы на гормоны.