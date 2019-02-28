Назван способ бросить курить без стресса для организма

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Курение - удар по здоровью и кошельку.Для одних людей курение – образ жизни, а для других – вредная привычка. Нередко молодые люди хотят выделиться с помощью сигарет из толпы сверстников и лишь постепенно понимают, что уже не могут без никотина. Справиться с проблемой все-таки можно, а главное - нужно.Прежде всего, подумайте, чего такого дает вам курение и чего не станет, если вы избавитесь от вредной привычки. Зачастую ответ один – ничего существенного в жизни не изменится. Поэтому смело приступайте к действиям, направленным против сигарет. Психологический настрой очень важен.Если вы выкуривали до этого момента более 1 пачки сигарет в день, то сначала снижайте количество употребляемого никотина и только затем бросайте. В противном случае у вас будет плохое самочувствие и появится сильное беспокойство.Постепенно вы привыкнете к меньшей дозе никотина, вот в этот момент и отказывайтесь от курения вообще. Можете купить безникотиновые сигареты в аптеке. Если они не будут вам помогать, используйте специальный пластырь или жвачку. Оптимальный вариант – электронная сигарета. Но этим особо не увлекайтесь, иначе вы смените одну вредную привычку на другую, что тоже негативно скажется на вашем здоровье.Спустя 10-20 дней прекратите использование различных отвлекающих средств: жвачки, специальных сигарет и пластыря. Постарайтесь не думать о курении вообще, отвлекайтесь на работу, домашние дела и гуляйте на свежем воздухе. В критические моменты, когда силы воли будет не хватать, щелкайте семечки, рассасывайте карамельки или делайте ингаляции.Со временем вы забудете об вредной привычке, а сигаретный дым будет вызывать лишь негативные эмоции. Нередко человек не испытывает особого дискомфорта, когда бросает курить. Какой-либо физической привязанности к никотину не возникает, разве что чисто психологическая тяга.Многие женщины, решившие бросить курить, бояться поправиться. Но если не набрасываться на еду, то этого не произойдет. Если вас мучает чувство голода регулярно, то сбивайте его с помощью корицы, кофе или рассасывайте карамельные конфеты, которые не содержат сахара. Пережив переломный момент, и полностью отказавшись от сигарет, вы поймете, что это не вредная привычка охватила ваш разум, а вы сами же и попали в «никотиновый плен».