Семь способов ускорить метаболизм без лишних усилий

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Это проще, чем может показаться.Если вы научитесь ускорять свой обмен веществ - необходимость сидеть на диетах отпадет сама собой.А у вас было такое, что вы постоянно сидите на жестких диетах и голодовках, а стрелка на весах стоит? Не удивительно, что у вас опускаются руки, когда малейшие выходы за рамки моментально сводят на нет все усилия, а когда очередная "диета" заканчивается, набираете в два раза больше.Для того, чтобы выйти из замкнутого круга постоянных диет, нужно научиться ускорять свой обмен веществ. Как это сделать?1. Завтракайте! Завтрак - это метаболический вектор. Отказ от утреннего приема пищи - это одна из основных причин лишнего веса и ожирения.2. Соблюдайте режим питания. Хаотичные приемы пищи (когда захотела, тогда и поела, бесконечное жевание и попивание капучино) замедляют обмен веществ. Сделайте промежутки меджу приемами пищи чистыми и вы увидите, как легко терять вес при наличии четкого графика.3. Используйте специи. Специи влияют на скорость химических реакций, ускоряют сжигание калорий. Образно говоря - это хворост для метаболического огня.4. Пейте воду! Без достаточного количества чистой воды (не чая, не кофе, не компотов) разговоры о здоровом питании теряют смысл, так как все биохимические реакции происходят с участием воды.5. Сон. Полноценный сон - это бесценный подарок метаболизму. Во время сна синтезируются важные нейромедиаторы и гормоны, которые контролируют аппетит, вес и композицию тела.6. Больше двигайтесь, ходите пешком, поднимайтесь по лестнице, плавайте, старайтесь вести активный образ жизни. Если вы работаете в офисе, вставайте и разминайтесь каждые полчаса.7. Улыбайтесь окружающему миру. Будьте позитивны, ведь скорость метаболизма зависит и от настроения! Будьте в добром расположении духа и легкими на подьем.