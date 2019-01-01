Какими продуктами нельзя ужинать, желающим похудеть

Меньше углеводов на ужин.Во время сна организм продолжает тратить калории на поддержание работы внутренних органов и систем.«Чтоб организм в процессе сна сжигал уже имеющийся жир, а не «воевал» со съеденной перед сном пищей, нужно тщательно выбирать продукты для ужина. Жирная, жареная, соленая пища – под запретом», - говорит диетолог Людмила Бабич.Ужинать нужно не позднее, чем в 19:00. И эта трапеза не должна содержать большое количество углеводов. Более того, если вы хотите, чтоб организм справился с лишними килограммами, пока вы спите, откажитесь от углеводной пищи уже за 6 часов до того, как собираетесь лечь спать. Т.е., если вы ложитесь к 10, после 5 часов дня в рационе не должно быть белого хлеба, печенья, и – боже упаси! – всяческих тортиков, конфеток и т.д.«Дело в том, что такие углеводы надолго снабжают организм энергией, стало быть, тело для обмена веществ расходует их, а не подкожный жир. Под запретом и алкоголь. Как минимум за 4 часа до сна. Причина все в тех же углеводах, к тому же алкоголь в чрезмерных количествах снижает качество сна. Максимум, что можно себе позволить – бокал сухого красного вина за ужином», - отметила диетолог.