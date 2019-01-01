Ученые предупредили о психологической опасности чрезмерной работы

Женщины-трудоголики гораздо чаще страдают от депрессии.Британские учёные заявили, что ненормированная работа вызывает у представительниц прекрасной половины человечества депрессивное состояние.В частности, об этом заявили сотрудники Университетского колледжа Лондона. Для установления вышеуказанного факта специалисты провели исследование, поучаствовать в котором согласились 23 тысячи добровольцев. Все они на тот момент уже достигли совершеннолетия.Согласно полученным результатам, женщины, которые работали больше 55 часов в неделю, на 7,3% чаще страдали от депрессии. Кроме того, они считали себя ничтожными и недееспособными. Согласно мнению учёных, данная тенденция связана с тем, что, придя домой, женщины не отдыхают. Ведь там их ждёт большое количество дел по дому.Если же говорить о влиянии сверхурочной работы на мужчин, то она не совершала негативное воздействие на состояние их психического здоровья. При этом работа в выходные плохо сказывалась на самочувствии, как девушек, так и представителей сильной половины человечества.Так, женщины, работающие в субботу и/или воскресенье, на 4,6% чаще страдают от депрессии. Для мужчин риск развития данного психического расстройства находится на уровне 3,4%.