Названа лучшая пища, укрепляющая иммунитет

Правильное питание - один из главных факторов здоровья.Здоровье иммунной системы почти на 70% зависит от состояния кишечной микрофлоры, - при этом клетки кишечника можно заставить активнее поддерживать хорошее самочувствие. Данное мнение было озвучено учеными из Калифорнийского университета, пишет Science: они считают что нужно обязательно употреблять волокнистую пищу.Исследователи из США заключили, что пищевые волокна – лучшая еда для кишечных бактерий. При усвоении волокон кишечным микробиомом выделяются вещества, благодаря которым улучшаются защитные функции организма.«Волокнистая пища наиболее предпочтительна для бактерий кишечника. При ее расщеплении образуется короткоцепочечные жирные кислоты, которые могут стимулировать рецепторы иммунных клеток, - это активирует антимикробные реакции иммунной системы», - приводится в Science мнение ученых.Прежде чем сделать такой вывод, исследователи изучали, как взаимодействуют в организме кишечные микроорганизмы, клетки иммунной системы и колонциты (клетки слизистой оболочки толстого кишечника). По их словам, защита человека от болезнетворных патогенов зависит в большой мере от активности бактерий-резидентов, действующих в связке с колонцитами. Когда человек употребляет пищу, богатую волокнами, клетчаткой, колонциты функционируют так, что бактерии-резиденты оказываются максимально защищенными от гибели.Лучшими источниками пищевых волокон являются растительные продукты – ягоды, овощи и фрукты, орехи.