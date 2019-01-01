Названы основные симптомы интоксикации печени
Печень играет огромную роль в поддержании обмена веществ, в ней происходит обезвреживание токсинов, и состояние печени влияет на различные процессы, протекающие в организме.
Специалисты назвали пять признаков того, что печень заполонили токсины, и она плохо справляется со своей функцией главного фильтра человеческого тела.
Признак 1: дискомфорт. В тех случаях, когда печень заполоняют токсинами, в верхней части живота ощущается дискомфорт. Также при это могут учащаться эпизоды метеоризмов.
Признак 2: усталость. Если токсинов в печени собралось слишком много, человек может испытывать усталость даже при незначительных затратах энергии.
Признак 3: желтизна кожи. Помимо того, что кожа желтеет, могут появляться зуд и кожные инфекции.
Признак 4: тошнота. Явления тошноты (в особенности, после жирного), иногда сопровождаемые головокружением, диареей – все это тоже сигналит о том, что печень заполонили токсины.
Признак 5: цвет мочи и кала. В случае токсикоза печени моча темнеет, а кал, наоборот, может быть белесым.
Признак 6: синяки и отеки. Наличие отечности в ногах и стопах, боли в суставах и легко образующиеся синяки – это тоже признаки повышенного содержания токсинов в печени.
Признак 7: держится вес. Проверьте печень, если разные попытки похудеть так и не помогли сбросить вес.
Самые свежие новости медицины в нашей группе на Одноклассниках
Добавил klava в категорию Гастроэнтерология
Добавить комментарий