Ученые назвали витамин, продлевающий жизнь

Согласно новому исследованию, этот витамин снижает риск преждевременной смерти.Норвежские специалисты из Университета Бергена заявили на основании полученных ими данных о том, что для людей, страдающих от сердечно-сосудистых заболеваний, витамин D может стать своеобразным лекарством от смерти. Благодаря его приему риск ранней смерти в этой группе пациентов сокращается на 30%.«Потребление витамина D может значительно снизить риск преждевременного ухода из жизни для людей с болезнями сердца и сосудов», - заявили авторы исследования. Для этой категории пациентов витамин D, по их словам, является «незаменимым».Судя по результатам наблюдений ученых, проблема, связанная с употреблением данного витамина состоит в том, чтобы правильно рассчитать необходимую конкретному пациенту дозировку. Как дефицит витамина D, так и его чрезмерное количество, способны провоцировать различные нарушения в работе организма. Именно поэтому, подчеркивают ученые, назначать витамин D должен только лечащий врач.В свою очередь, сотрудники Колледжа Остеопатической медицины в США пришли к выводу о том, что прием витамина D не должен быть обособленным. Его усвоение окажется благоприятным для здоровья строго при условии, что организм человека получает достаточное количество магния.Недополучение магния – это проблема большинства современных людей, поскольку развивается она на фоне злоупотребления переработанной пищей. Лучшими источниками магния являются такие продукты как миндаль, бананы, бобы, коричневый рис, рыбий жир, семена тыквы, кунжута и подсолнечника, молоко и другие. Именно этих, натуральных и необработанных, продуктов питания критически не хватает в рационе населения почти повсеместно.«Достаточное количество магния снижает риск дефицита витамина D для организма, н потребление магния уменьшилось за последние десятилетия из-за изменений в диетических привычках людей. Особенно мало его достается тем, кто любит обработанную пищу с высоким содержанием жиров, фосфатов и сахара. Увеличение уровня кальция и фосфата на фоне приема витамина D и недостатка магния может привести к сосудистой кальцификации», - предостерегли эксперты.Кальцификация – это опасный патологический процесс, развивающийся вследствие оседания кальция на стенках сосудов. В результате сосудистая ткань теряет свою эластичность, что серьезно повышает вероятность повреждений сосудов под воздействием даже незначительных факторов.Дефицит витамина D в организме чреват дисфункцией центральной нервной системы, развитием депрессий и неврозов, а также проблем с фертильностью, повышенным риском лишнего веса и диабета, подверженностью инфекциям.