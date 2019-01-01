Форма тела влияет на первое впечатление о человеке

Ученые уверены, что первое впечатление о незнакомом человеке складывается по форме его тела. Об этом свидетельствуют исследования, проведенные американскими экспертами на базе Техасского университета.Давно известно, что впечатление о человеке формируется, начиная буквально с первого взгляда, ученые из США в ходе эксперимента обнаружили интересную взаимосвязь внешнего вида человека и общего впечатления о нем. Исследователи изучили влияние формы тела на восприятие человека. В разработке принимали участие около 80 студентов из университета в Далласе. В ходе экспериментов им предлагалось просмотреть 140 человеческих фигур мужчин и женщин, смоделированных специальной программой на основе линейной модели. Волонтеры должны были составить свое мнение о наличии тех или иных черт у представленных фигур. Для этого им предлагалось пять категорий черт с равным количеством положительных и отрицательных характеристик.По результатам исследований оказалось, что именно полным людям чаще всего приписываются негативные характеристики, в то время, как стройные фигуры вызывали больше симпатии, а их обладатели назывались более дружелюбными. Точно такая же тенденция отслеживалась и при оценке веса тела. Людей с лишним весом студенты посчитали недисциплинированными и небрежно относящимися к всему. Худые же люди напротив, назывались испытуемыми высокоорганизованными и осторожными. Ученые предположили, что здесь присутствует прямая взаимосвязь – выбор образа жизни происходит благодаря добросовестности.В целом, добровольцами были составлены такие характеристики фигур, «прямоугольные» обладают большей сдержанностью, пассивностью и застенчивостью, это спокойные, надежные люди, на которых можно положиться. Грушевидные, или классически женственные, а также и мужские широкоплечие фигуры были восприняты, как принадлежащие свободолюбивым особам, экстравертным, но при этом раздражительным, упрямым и конфликтным.