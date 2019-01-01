Геомагнитные бури могут оказывать влияние на здоровье человека

Предположение о влиянии геомагнитных бурь на жизнедеятельность на Земле высказано уже давно. Российские исследователи рассказали о том, как Космос способен изменить состояние здоровья людей.Ученые из якутского института им. Ю.Г. Шафера СО Российской Академии Наук установили, что между заболеваниями сердечно-сосудистой системы и геомагнитными бурями существует прямая связь. В качестве доказательств сотрудники научного учреждения приводят данные полугодового исследования, проведенного в Якутии. В нем информация о природных явлениях связанных с геомагнитными бурями, сравнили с данными записей выездов работников «скорой» медпомощи по региону. Ученых интересовала статистика случаев инсультов, инфарктов, гипертонических кризов и других заболеваний сердца. Именно в периоды с повышенной геомагнитной активностью количество обращений к врачам было наиболее высоким.Ученые рассчитали данные с учетом К-индекса, отражающего отклонение амплитуды земного магнитного поля в период нулевой солнечной активности. Показания датчиков снимались через каждые три часа ежесуточно в течении 6 месяцев. Для изучения статистики медучреждений были взяты данные около 144 тысяч человек. Данные исследований опубликованы в работе «Биотропное воздействие космической погоды», описывающей изменения вязкости крови и ее микроциркуляции в дни геомагнитной активности.При этом стоит сказать, что не все представители ученого мира согласились с выводами якутских коллег. В Московском медуниверситете им. И.М. Сеченова критически отозвались о работе научной группы из Республики Саха. Скептически настроенные столичные эксперты уверены, что на статистику повлияло то, что людям свойственно списывать на погодные явления ухудшения здоровья, никаким образом реально не связанное с метеоситуацией и космосом.