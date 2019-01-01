Чем кетогенная диета опасна для детей
Камни в почках. Некоторое время назад исследование с участием детей, которые находились на кетогенной диете из-за эпилепсии, показало, что, по крайней мере, у одного из 20 малышей чаще развивались камни в почках. Мочекаменная болезнь - одно из самых неприятных недомоганий, как для детей, так и для взрослых.
Пищеварительная система. Чаще всего родители переводит своих детей на кетогенную диету для того, чтобы наладить здоровье пищеварительной системы и избавиться от некоторых ее расстройств. Однако изначально когда ребёнок только проходит через первый этап нового для себя стиля питания, он может сталкиваться с такими пищеварительными проблемами, как тошнота, диарея, рвота и даже запоры.
Неприятный запах изо рта. Кетогенная диета содержит низкое количество углеводов, что приводит к расстройству под названием галитоз, также известному как неприятный запах изо рта. Хотя это не опасно для здоровья, но является довольно некомфортным состоянием, особенно для детей и подростков, которые очень зависят от отношения к ним ровесников в детских коллективов.
Развитие костей. Сразу несколько исследователей упоминали, что кетогенная диета может воздействовать на показатели скелетного развития ребёнка. Кроме того, кости малыша могут быть более уязвимы перед переломами.
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