Чем кетогенная диета опасна для детей

С каждым годом популярность кетогенных диет растет, несмотря на их воздействие на здоровье. И вот несколько вещей, о которых необходимо помнить перед тем, как посадить ребёнка на данный стиль питания.Камни в почках. Некоторое время назад исследование с участием детей, которые находились на кетогенной диете из-за эпилепсии, показало, что, по крайней мере, у одного из 20 малышей чаще развивались камни в почках. Мочекаменная болезнь - одно из самых неприятных недомоганий, как для детей, так и для взрослых.Пищеварительная система. Чаще всего родители переводит своих детей на кетогенную диету для того, чтобы наладить здоровье пищеварительной системы и избавиться от некоторых ее расстройств. Однако изначально когда ребёнок только проходит через первый этап нового для себя стиля питания, он может сталкиваться с такими пищеварительными проблемами, как тошнота, диарея, рвота и даже запоры.Неприятный запах изо рта. Кетогенная диета содержит низкое количество углеводов, что приводит к расстройству под названием галитоз, также известному как неприятный запах изо рта. Хотя это не опасно для здоровья, но является довольно некомфортным состоянием, особенно для детей и подростков, которые очень зависят от отношения к ним ровесников в детских коллективов.Развитие костей. Сразу несколько исследователей упоминали, что кетогенная диета может воздействовать на показатели скелетного развития ребёнка. Кроме того, кости малыша могут быть более уязвимы перед переломами.