Эта ягода существенно снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний

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Вкусно и полезно.Согласно выводам нового исследования, опубликованным в журнале Gerontology Series A, черника способна лечить сердце. Предположительно риск развития сердечно-сосудистых заболеваний на фоне регулярного употребления черники снижается на 20 %.Авторы проекта, исследователи из Королевского колледжа Лондона провели эксперимент с участием нескольких десятков человек. На протяжении месяца они ежедневно употребляли напиток, содержащий антоцианы (вещества черники), в количестве эквивалентном 200 граммам черники. Люди в контрольной группе пили напиток, не содержащий веществ.Ученые обнаружили, что через два часа после употребления черничного напитка в организме людей происходили изменения, затрагивающие функцию кровеносных сосудов, - и они были позитивными. В частности, у добровольцев улучшалась функция расширения плечевой артерии – характерного биомаркера сердечно-сосудистых заболеваний. При этом даже после месяца постоянного употребления в организме людей не возникало привыкания к действию черники – ее эффект проявлялся, как и в первые дни.Эксперимент показал, что вещества черники эффективно понижают давление – не хуже лечебных средств.«Черничные антоцианы поспособствовали улучшению эндотелиальной функции. В среднем за месяц кровяное давление в группе, употреблявшей черничный напиток, снизилось на 5 мм рт. ст. Это похоже на эффект, обычно наблюдаемый в исследованиях с использованием гипотензивных препаратов», - заявили ученые.Их мнение таково: черника действительно лечит сердце, ежедневное употребление 200 граммов черники улучшает функции кровеносных сосудов и снижает систолическое артериальное давление.