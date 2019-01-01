Медики подсказали, как по цвету кожи диагностировать болезнь

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Как по цвету кожи определить проблемы со здоровьемЛюбую женщину расстроит, если ее кожа покрывается пятнами и теряет свежесть. Либо, когда кожа стала лосниться или наоборот шелушиться и пересыхать, либо на ней появились раздражения, а под глазами мешки. Специалисты говорят, что все это очень тревожные симптомы, которые могут указывать на целый ряд заболеваний.Оттенок кожи у каждого человека практически столь же уникален, как и отпечатки пальцев. Но здоровая кожа всегда выглядит привлекательно, а вот если ваш цвет лица вас не радует, стоит знать, что, как замечено, слишком бледный, с синими «веточками» возле висков, цвет лица – верный признак анемии.«Это верный повод обратиться к врачу, возможно, стоит подлечить органы ЖКТ и пересмотреть свой рацион, пропить курс поливитаминов и делать инъекции железа.Должны насторожить также сероватый или синюшный оттенок кожи. Они могут быль сигналом о проблемах с сердцем, особенно стоит поспешить к врачу, если синева усиливается при физической нагрузке или сильном волнении» - рассказала врач.Желтизна кожи нередко возникает при болезнях печени. А слишком яркий румянец на щеках- повод провериться на наличие туберкулеза.Сосудистые «звездочки» появляются при болезнях печени, так как это верный признак сильной интоксикации, на который обращают внимание гастроэнтерологи, как верный сигнал о необходимости интенсивного лечения.Если состояние кожи поменялось, важно знать, что сухость может сигналить о развитии гастрита, язвы желудка или 12-перстной кишки. А вот, если она постоянная, стоит укрепить свой иммунитет и пропить поливитаминный комплекс, включить в рацион побольше продуктов, богатых витаминами группы В.Жирной кожа может стать при гиперфункции сальных желез либо при нарушении жирового обмена. Обратите внимание на пищеварительную систему.Угревая сыпь на висках предупреждает о том, что плохо работает печень и желчный. Прыщики на лбу – признак проблем с желудком.Прыщи на щеках указывают на необходимость обследовать кишечник, а высыпания возле нижней челюсти сигналят о гормональном сбое либо инфекциях и бактериях.