Эти продукты могут стать причиной бессонницы

Употребление шоколада по вечерам вредно для снаКофе, чай, какао и шоколад мешают вовремя и полностью погрузиться в сон, потому их употребление во второй половине дня стоит ограничить.Врагами крепкого сна являются кофе, какао, шоколад, и, что для многих неожиданно, зеленый чай. Также не рекомендуется по вечерам пить черный чай с лимоном, соки, богатые витамином С и фреши. Витамин С обладает бодрящим действием и потому все содержащие его напитки и продукты идеальны для первой половины дня.«Если вам часто не удается вовремя заснуть, а ночью вы постоянно просыпаетесь, то исключить кофе и чаи нужно уже после 4 часов дня, а не только вечером и постараться не употреблять в пищу шоколад, особенно черный. Идеальным решением станут травяные чаи, особенно мята, мелисса, ромашка, различные купажи и, конечно же, теплое молоко с ложкой меда», - говорит врач.Существует миф, что алкоголь помогает заснуть. Но специалист уверяет, что все происходит с точностью до наоборот – после нескольких стопок коньяка заснуть и правда проще, вот только здоровым сном это не назовешь, да и организм в таких условиях не может полноценно восстановить клетки внутренние органов, «перезагрузить» мозг и успокоить нервную систему.«На самом деле, алкоголь помогает лишь «вырубиться», ни о каком полноценном сне «под градусом» не может идти и речи. Под воздействием горячительного, работа мозга нарушается, стало быть, он не может полноценно регулировать работу других систем организма, которые в течении ночного сна должны «отдыхать» и накапливать силы на следующий день», - говорит эксперт.Специалист также рекомендует за несколько часов до сна не разгадывать кроссворды, не решать головоломки, не заниматься спортом и вообще постараться оградить себя от любой физической активности и эмоциональных стрессов. Стоит также отказаться от компьютерных игр, работы на планшете и т.д.