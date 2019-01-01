Эти продукты могут стать причиной бессонницы
Кофе, чай, какао и шоколад мешают вовремя и полностью погрузиться в сон, потому их употребление во второй половине дня стоит ограничить.
Врагами крепкого сна являются кофе, какао, шоколад, и, что для многих неожиданно, зеленый чай. Также не рекомендуется по вечерам пить черный чай с лимоном, соки, богатые витамином С и фреши. Витамин С обладает бодрящим действием и потому все содержащие его напитки и продукты идеальны для первой половины дня.
«Если вам часто не удается вовремя заснуть, а ночью вы постоянно просыпаетесь, то исключить кофе и чаи нужно уже после 4 часов дня, а не только вечером и постараться не употреблять в пищу шоколад, особенно черный. Идеальным решением станут травяные чаи, особенно мята, мелисса, ромашка, различные купажи и, конечно же, теплое молоко с ложкой меда», - говорит врач.
Существует миф, что алкоголь помогает заснуть. Но специалист уверяет, что все происходит с точностью до наоборот – после нескольких стопок коньяка заснуть и правда проще, вот только здоровым сном это не назовешь, да и организм в таких условиях не может полноценно восстановить клетки внутренние органов, «перезагрузить» мозг и успокоить нервную систему.
«На самом деле, алкоголь помогает лишь «вырубиться», ни о каком полноценном сне «под градусом» не может идти и речи. Под воздействием горячительного, работа мозга нарушается, стало быть, он не может полноценно регулировать работу других систем организма, которые в течении ночного сна должны «отдыхать» и накапливать силы на следующий день», - говорит эксперт.
Специалист также рекомендует за несколько часов до сна не разгадывать кроссворды, не решать головоломки, не заниматься спортом и вообще постараться оградить себя от любой физической активности и эмоциональных стрессов. Стоит также отказаться от компьютерных игр, работы на планшете и т.д.
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