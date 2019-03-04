Стало известно, какие продукты содержат лактозу

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Медики рассказали, как лечить лактозную недостаточность (ЛН) и в каких продуктах содержится лактоза.Склонность украинцев к непереносимости лактозы колеблется в пределах 16-35%. На самом деле не у всех людей есть это состояние. Точно установить лактозную недостаточность может специальный дыхательный водородный тест.Врач-гастроэнтеролог Медицинского центра Medicover Кристина Квит рассказала, как лечить лактозную недостаточность (ЛН) и в каких продуктах содержится лактоза.Этот тест может выявить не только лактозную недостаточность, но и чрезмерный бактериальный рост в тонком кишечнике, что также требует лечения и нередко маскируется проявлениями других гастроэнтерологических заболеваний.Врач-гастроэнтеролог Кристина Квит:"При подтвержденной лактозной непереносимости следует отказаться от молока, сливок, сгущенного молока, мороженого, то есть от продуктов с самым высоким содержанием лактозы. Эти продукты можно потреблять либо безлактозными, либо приготовленными на основе соевого молока".А вот кефир, йогурты, творог, кислое молоко, ряженку, масло, твердые сыры – можно пробовать. Все потому, что в этих продуктах содержится немного лактозы, которая теряется в процессе сквашивания молочной кислоты. А при изготовлении сыра еще одна часть лактозы выливается вместе с сывороткой.Продукты, которые содержат большое количество лактозы:• молоко и молочные продукты;• колбасные изделия в упаковке, включая вареный окорок;• супы в пакетах;• готовые соусы;• светлые соусы;• пудинги, супы-пюре;• хлебобулочные изделия;• ореховая паста;• мороженое;• панировочные сухари;• торты и пироги;• ветчина;• кетчуп, горчица, майонез;• усилители вкуса;• галушки;• крокеты с сыром;• какао-порошок;• пищевые добавки;• гамбургеры и чизбургеры;• вяжущий компонент для приготовления соусов;• подсластители в готовых упакованных продуктах;• сгущенное молоко;• сыпучие специи, бульоны;• шоколадные батончики, сладости типа леденцов, шоколад (исключение составляют некоторые сорта горького шоколада) ;• пончики и омлеты;• картофельное пюре;• сахарин в таблетках.?Содержание лактозы в некоторых продуктах в граммах на 100 граммов продукта:Молоко сухое обезжиренное – 52,0 (остерегайтесь его в продуктах !!!)Молоко цельное 3,5% – 4,8;Молочный шоколад – 9,5;Сыр 20% - 2,7;Кефир – 6,0.Продукты, не содержащие лактозу• фрукты, овощи;• повидло;• мед;• кофе и чай;• растительное масло;• фруктовые и овощные соки;• вермишель;• соевое молоко и соевые напитки;• мясо, рыба;• куриное яйцо;• любой вид сахара, кроме молочного (сорбит, фруктоза) ;• жидкий сахарин;• картофель;• бобовые;• зерно;• сиропы;• соль;• орехи;• алкогольные напитки.