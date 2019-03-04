Активизировать процесс похудения помогут эти дыхательные упражнения

Семь эффективных техник.Вы действительно можете похудеть и убрать лишние сантиметры талии с помощью правильного дыхания.Дыхание является непроизвольным процессом, и нам не нужно прилагать дополнительные усилия, чтобы вдыхать и выдыхать. Однако, научившись дышать правильно, вы можете существенно укрепить свое здоровье и улучшить качество своей жизни.Существует несколько видов дыхания, которые воздействуют на наше тело, снимая напряжение, избавляя его от всего ненужного, в том числе и от лишних килограммов.Во время глубокого дыхания увеличивается потребление кислорода, что дает вам дополнительный заряд энергии. Кроме того, правильное дыхание ускоряет обмен веществ, что приводит к похудению. Освоив несколько техник дыхания, вы научитесь массировать область живота, что поможет вам быстрее сжигать лишний жир.Более того, вы сможете выполнять многие упражнения в любое время по дороге на работу или пока занимаетесь другими делами.1. Диафрагмальная техника дыханияСамое главное в этом деле - научиться правильно дышать. Большинство людей дышат поверхностно, то есть с помощью груди. Со временем такое дыхание не дает нам достаточно энергии и повышает уровень стресса. Это одно из тех дыхательных упражнений, которые вы можете практиковать в любое время.Лягте на спину, положив руки на живот, чтобы вы могли почувствовать каждое дыхание.Глубоко вдохните через нос, пока ваш живот под руками не расширится.Медленно выдыхайте через слегка сжатый рот (как будто вы дуете на свечку), стараясь не двигать грудью.Старайтесь выполнять диафрагмальное дыхание 5-10 минут в день, постепенно увеличивая время.2. Вакуум животаМногие бодибилдеры используют эту технику, чтобы обрести привлекательные формы, уменьшить размер талии и убрать излишки жира с живота.Лягте на спину, так чтобы руки свободно лежали по бокам, ладонями вниз. Согните ноги в коленях, положив ступни на пол.Постарайтесь вдохнуть как можно больше воздуха.Выдыхайте очень медленно, втягивая живот внутрь, как будто вы пытаетесь притянуть пупок как можно ближе к позвоночнику.Задержите дыхание в этой позиции на 20 секунд.Отпустите положение, вдыхая через нос и выдыхая через рот. Повторите несколько раз.3. Попеременное дыхание ноздрямиСядьте в удобной позе так, чтобы ваша спина и голова находились в прямом положении.Удобно поместите левую руку ладонью вниз на себе на колени.Указательный и средний палец правой руки поместите между бровями.Закройте глаза и сделайте глубокий вдох, вдыхая и выдыхая через нос. Проделывайте это в течение 30-ти секунд.Затем закройте левую ноздрю большим пальцем левой руки и вдохните, медленно наполняя легкие.После полного вдоха, задержите дыхание на несколько секунд. Отпустите.Повторите пункт 6, но на этот раз закройте правую ноздрю безымянным пальцем правой руки, так чтобы обе ноздри были закрыты.Задержите дыхание на несколько секунд. Отпустите и выдохните.Повторяйте, начиная с шага 5, но на этот раз с закрытой правой ноздрей. Последовательность должна быть такая: левая ноздря закрыта, обе закрыты, правая закрыта, повторить.Повторите 5-10 циклов. Сконцентрируйте свое внимание на дыхании.4. Брюшной замокДелайте упражнение, стоя или присев на колени на коврике.Полностью выдохните весь воздух.Закрыв поток воздуха в горле, сделайте "ложный вдох" грудью. Расслабьте область живота.Задержите дыхание и попробуйте вдохнуть расслабленным животом.Уберите "ложный вдох", позвольте животу и груди упасть. Выдохните и повторите 3-5 циклов.5. Дыхание "кузнечных мехов"Удобно сядьте на коврике или на стуле, положив ладони на колени. Ваша спина и шея должны находиться прямо.Расслабьте мышцы живота и закройте глаза.Активно вдыхайте и выдыхайте воздух. Немного поэкспериментируйте так, чтобы ваши вдохи и выдохи были быстрыми и активными, но в то же время комфортными и ритмичными.Поддерживайте ритм дыхания в течение 5-ти минут.6. Дыхание жужжащей пчелыСядьте удобно на коврике, скрестив ноги. Положите ладони на колени. Выпрямите спину и снимите все напряжение в плечах.Закройте уши большими пальцами, так чтобы ваши указательные пальцы находились на лбу, а средние и безымянные пальцы закрывали глаза.Закрыв рот, медленно и глубоко вдыхайте и выдыхайте, издавая жужжащий звук горлом во время выдыхания. Обратите внимание на вибрацию.Повторяйте 3-й шаг несколько раз. Вернитесь к началу и повторите шаг 1.Повторяйте 5-10 циклов дыхания.7. Обычное глубокое дыханиеСядьте в удобной позе в кресле или на коврике. Руки должны находиться на коленях или на бедрах. Выпрямите спину и снимите напряжение в плечах.Закройте глаза и дышите как обычно в течение 60-ти секунд. Постарайтесь в это время расслабить лоб, глаза, челюсть и шею.Сделайте глубокий вдох и выдыхайте на 4 счета. Втяните пупок внутрь, как будто вы хотите соединить его с позвоночником. Сосредоточьтесь на дыхании.Продолжайте выполнять упражнение от 5 до 10 минут.