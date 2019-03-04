Названа неожиданная причина агрессивности подростков

Еще одна причина больше спать.Что стало причиной подобного происшествия и как это возможно избежать рассказала кандидат психологических наук Наталья Бугаева.«Учёные США и Великобритании, проведя масштабное исследование причин современной подростковой агрессии, пришли к выводу, что агрессивность подростков находится в прямой зависимости от длительности и качества их сна» - рассказала эксперт.По ее словам, по мнению исследователей, современные подростки спят намного меньше, чем 15-20 лет назад, что связано с чрезмерным увлечением интернетом.«Подростки, спящие не более шести часов в сутки, чувствуют себя более раздражительными, чаще ссорятся с окружающими, проявляют немотивированную агрессию и совершают рискованные поступки. По данным Национальной полиции Украины, в 2018 году было зафиксировано 2473 особо тяжких преступления, совершенных несовершеннолетними. Люди в больших городах более раздражительны и агрессивны, чем в сельской местности из-за стремительного темпа жизни и большего количества стрессовых ситуаций», - подытожила Н. Бугаева.