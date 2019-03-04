Названа оптимальная дневная норма молочных продуктов

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Их переизбыток тоже вреден.Во всем надо знать меру, даже в употреблении таких, казалось бы, полезных, молочных продуктов.Какая же норма употребления молочных продуктов?Итак, творог – 100-150 г в день.Сыр – 30-50 г в день.Молоко/ или кефир/ или йогурт – 1 стакан.«Почему не больше?» - спросишь ты. Ведь молочные продукты действительно полезны – они снабжают нас аминокислотами, жирами, кальцием и фосфором. Откуда же столько разговоров о вреде молока? Дело в том, что при злоупотреблении молочными продуктами в организм попадает много кальция, который может негативно влияет на щитовидную железу. А еще переизбыток кальция ведет к дефициту железа и цинка, что грозит кислородным голоданием – и вот именно! – целлюлитом.Подумай об этом, наливая себе третий стакан полезного кефирчика.