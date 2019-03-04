Магнитные бури: как минимизировать вред для здоровья
Пик влияния магнитной бури придется на четверг, 28 февраля.
В эти метеочувствительные дни украинцы могут почувствовать недомогание и сильные головные боли
Также в этот период может резко повыситься риск инсультов и инфарктов. Кроме того, у многих людей могут наблюдаться скачки артериального давления и мигрени.
Как обезопасить себя от влияний магнитных бурь
Побольше бывать на воздухе. Даже в прохладную погоду старайтесь гулять около часа в день.
Почаще проветривать помещение.
Занимайтесь спортом. Хорошую поддержку здоровью может оказать даже 10-15-минутная утренняя зарядка.
Хорошо высыпайтесь - ложитесь спать в тот же день, в который проснулись.
Соблюдайте режим питания и сбалансируйте рацион - обязательно ешьте пищу, богатую витаминами и минералами.
В дни бурь избегайте малейших конфликтов. Заведомо проблемные вопросы перенесите на другой день.
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Добавил stulout в категорию Неврология
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