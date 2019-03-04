Магнитные бури: как минимизировать вред для здоровья

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Сегодня - магнитная буря.Пик влияния магнитной бури придется на четверг, 28 февраля.В эти метеочувствительные дни украинцы могут почувствовать недомогание и сильные головные болиТакже в этот период может резко повыситься риск инсультов и инфарктов. Кроме того, у многих людей могут наблюдаться скачки артериального давления и мигрени.Как обезопасить себя от влияний магнитных бурьПобольше бывать на воздухе. Даже в прохладную погоду старайтесь гулять около часа в день.Почаще проветривать помещение.Занимайтесь спортом. Хорошую поддержку здоровью может оказать даже 10-15-минутная утренняя зарядка.Хорошо высыпайтесь - ложитесь спать в тот же день, в который проснулись.Соблюдайте режим питания и сбалансируйте рацион - обязательно ешьте пищу, богатую витаминами и минералами.В дни бурь избегайте малейших конфликтов. Заведомо проблемные вопросы перенесите на другой день.