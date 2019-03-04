Медики назвали симптомы приближающегося инсульта

Эти признаки нельзя игнорировать.Врачи отметили симптомы, которые сигнализируют об угрозе инсульта головного мозга. Каждый год в мире около 450 тысяч человек становятся жертвами кровоизлияния в мозг, и медики решили обозначить признаки, которые могут предупредить о возможности негативного развития событий.Самым главным и первым признаком является наличие острой головной боли. Также надо обращать свое внимание на такие симптомы, как нарушение походки, головокружение, раздвоение в глазах, частая тошнота, потеря сознания, несвойственное для пациента, слишком высокое или низкое давление.Еще врачи считают явными признаками надвигающегося инсульта перекашивание лица, неразборчивую речь и онемение конечностей.Специалисты-медики предупреждают, что последствия перенесенного инсульта крайне негативны как для больного, так и для его родных и близких, поскольку 80% пациентов после перенесенного инсульта становятся инвалидами, которым нужен специальный уход. Поэтому лучше стараться предупредить инсульт, чем потом бороться с его последствиями.