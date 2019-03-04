Названы микроэлементы, способные защитить сердце

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Одним из таких веществ является кремний.Сердце - это один из основных органов, испытывающий постоянные нагрузки. Поэтому очень важно поддерживать его в идеальном состоянии. По словам ученых, увеличение физической активности и отказ от курения - два самых простых способа сохранить здоровье сердца. Другим ключевым фактором является диета.Сокращение потребления соли, замена нездоровых жиров здоровыми и ограничение употребления алкоголя сделают питание более правильным. Однако некоторые эксперты уверены, что определенные витамины и минералы также помогут сохранить здоровье «двигателя» организма.Он может помочь защитить сердце, уменьшив риск атеросклероза и артериосклероза, вызывающего уплотнение стенок артерий.«Кремний является природным соединением, встречающимся практически повсюду вокруг нас. Сегодня есть много свидетельств того, что его водорастворимая форма, которая содержится в некоторых растениях, в том числе в хвоще, очень полезна для здоровья», - рассказали ученые.В то время как этот элемент доступен в виде пищевой добавки, его также можно найти и в продуктах. Больше всего им богаты нешлифованный рис, овес, просо, ячмень и семя кунжута.Однако эксперты советуют тщательно следить за его нормой у детей, беременных женщин и людей, страдающих от заболеваний почек.Другой жизненно важный минерал, способный помочь оздоровить сердце - кальций. Согласно последним исследованиям, этот микроэлемент контролирует частоту мышечных сокращений. Ученые отметили, что этот факт связан с его способностью влиять на свертываемость крови и регулировать сокращение мышц, в том числе и сердечной.