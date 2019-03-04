Названы первые признаки приближения глухоты

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Главными причинами нарушений слуха специалисты называют инфекции.Специалисты из Великобритании рассказали о первых причинах приближающейся потери слуха. По их словам, люди часто не обращают внимание на симптомы, дальнейшее развитие которых способно привести к глухоте.Помимо того, что нарушение слуха может быть как полным, так и частичным, оно способно иметь как постоянный, так и временный характер. И если от хронической глухоты практически невозможно избавиться естественным путем, то временные трудности со слухом человек может преодолеть сам.Главными причинами нарушений слуха специалисты называют инфекции, а также повреждение барабанной перепонки из-за громкого шума. Чаще всего их можно вылечить при помощи лекарств или несложных процедур, иногда они могут пройти самостоятельно. Что касается постоянной потери слуха, то, в этом случае, проблему помогут решить импланты и специальные аппараты.Среди признаков, по которым можно обнаружить надвигающуюся потерю слуха, эксперты в первую очередь называют сложности при понимании речи собеседника. Особенно эта проблема распространена среди людей, работающих в шумных помещениях. Сюда же относятся и переспрашивания. Это очень важный сигнал, при его наличии необходимо обратиться к врачу.Обратить внимание также стоит на громкость музыки и телевизора. Очень часто близкие и друзья могут делать замечания из-за этого. Понять, что у вас проблемы со слухом, можно также в том случае, если вы плохо слышите собеседника на другом конце провода во время телефонного разговора.Также среди признаков нарушения слуха специалисты называют напряженное состояние при общении с окружающими. Наступает оно из-за того, что человек не может уловить суть сказанных слов. Наблюдения экспертов публикует издание Express.