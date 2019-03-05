Дефицит этого витамина может вызвать депрессию

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Все что важно знать о витамине D.Витамин D почти не содержится в пище и вырабатывается в организме под влиянием солнечных лучей. Наше настроение часто зависит от погодных условий, солнце и яркие краски – повышают настроение, пасмурные дни – вызывают апатию и раздражение.Что же делать людям, которые большинство дней в году живут среди холода и дождей? Как Витамин D влияет на нашу жизнь.Что мы знаем о витамине D?Этот витамин регулирует взаимообмен кальция и фосфор, а также является активным антирахитическим фактором, держит баланс метаболизма кальция и фосфатов, оказывает содействие минерализации и росту скелета. Витамин Д важен в целях стандартного функционирования паращитовидных желез, а также для нормальной роботы иммунной системы.Витамин D отвечает за:здоровье кожи;работу поджелудочной железы и пищеварение;здоровый сон;слух;репродуктивное здоровье;физическую выносливость;здоровье глаз;здоровье сосудистой системы;иммунную систему;регуляцию процессов старения;поддержание нормального веса, регуляцию жирового и углеводного обменов здоровье волос;состояние костей и мышц.хорошее настроениеЗаметна чёткая корреляция между низкими уровнями витамина D и так называемым сезонным аффективным расстройством, ухудшения настроения происходят осенью и зимой и могут затрагивать до 10% населения.Витамин может синтезироваться в коже, но для этого надо ежедневно выходить на солнце, иначе мы ослабляем организм и уменьшаем его стрессоустойчивость. Это вещество вмешивается в синтез нейромедиаторов дофамина и серотонина, чьи низкие уровни связаны с депрессией.Откуда брать витамин D?При дефиците этого витамина, который способствует всасыванию кальция в кишечнике, может развиваться остеопороз (истончение и хрупкость костей) у взрослых людей, а также рахит у детей. Поэтому стоит серьезно отнестись к своему рациону, обогатить его специальными продуктами и добавками:Молоко и молочные продукты. При переработке молока он не разрушается, а сохраняется благодаря жиру и остается в производных молочных продуктах, сыре и сливочном масле в таком же количестве. Молоко, полученное в летний и зимний период, разительно отличается – это связано с тем, что летом животные получают дозу витамина благодаря ультрафиолетовому излучению.Яичные желтки. Одно яйцо, а именно яичный желток куриного яйца, содержит половину суточной нормы витамина D.Также яйца содержат жизненно важные селен, серу, железо, витамины A и E, витамины группы B. Являются одним из главных пищевых источников холина – вещества, ответственного за работу нервной системы, помогающего передавать нервные импульсы.Рыба и морепродукты. Наиболее богата витамином D – жирная рыба. Это рыба, в составе которой 8% жира и более:тунец,лосось,жирные сорта сельди,скумбрия,сардины,палтус,толстолобик.От жирности рыбы зависит содержание в ней не только витамина D, но и полиненасыщенных жирных кислот, известных также как Омега-3. Кислоты омега-3 незаменимы для умственного развития человека с рождения, предупреждающие возможность появления сердечно-сосудистых заболеваний и препятствующие росту раковых клеток.Витаминная добавка. Есть множество витамин в капсулах, или жевательных таблетках, которые способствуют усвоению кальция и являются незаменимой добавкой, обеспечивающей здоровье костей, зубов и иммунной системы. Главное – выбирать продукт с гарантией качества. Институт питания РАМН рекомендует суточную дозу 400 МЕ и 600 МЕ для пожилых людей.Поскольку витамин D является проводником кальция, даже при незначительном его превышении ,кальций начинает откладываться не только в костные ткани, но и в почки и другие органы, вызывая кальциноз.Но получить передозировку витамина D с помощью солнца или продуктов питания практически невозможно. Просто не следует превышать норму в добавках и смотреть по своему самочувствию.К чему приводит дефицит Витамина D?Депрессия. Человек с дефицитом витамина D в два раза больше подвержен риску развития депрессии.Вероятной причиной является влияние витамина D на функционирование нейротрансмиттеров, или химических соединений, ответственных за правильное функционирование мозга. Если вы склонны к перепадам настроения, особенно в осенне-зимний период, обратите внимание на недостаток этого витамина.Переломы. Соответствующие уровни витамина D заставляют организм хорошо поглощать кальций и фосфор, которые необходимы для правильного формирования костей и зубов. Острый дефицит этих элементов приводит к остеопорозу, рахиту, остеомаляции, болям в костях или даже к смягчению костей, а также может привести к переломам и другим повреждениям скелетной системы.Слабые мышцы. Снижение мышечной силы может быть признаком нехватки этого витамина. Это потому, что для их правильной работы нужен кальций и витамина D. Без витамина D кальций плохо усваивается организмом и в результате мышцы становятся слабыми.Плохой иммунитет. Недостаток витамина влияет на иммунную систему, что в свою очередь вызывает появление инфекций и, порой опасных для жизни:аутоиммунные заболевания (рассеянный склероз , диабет 1 типа, красная волчанка, ревматоидный артрит),сердечно-сосудистые заболевания (инфаркт, инсульт, атеросклероз)рак (в частности, молочной железы, толстой кишки, почек и простаты).Раздражение и апатия. Витамин D участвует в образовании серотонина, который является гормоном счастья, и отвечает за хорошее настроение и спокойный сон.Большинство людей могут получить достаточное количество витамина D, ежедневно находясь на солнце в течение 15-20 минут.Если вы заметили один или более из перечисленных симптомов, обращайтесь к врачу за анализом крови. Не принимайте решение о пищевых добавках самостоятельно – для начала стоит убедиться, что не хватает именно витамина D. Будьте здоровы!