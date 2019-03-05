Популярные мифы о зрении, в которые не стоит верить

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Эти мифы слышали все.Часто в детстве нам говорили – не сиди близко к телевизору и ешь морковь и тогда зрение будет острым. И действительно ли эти советы влияют на орган зрения.Офтальмолог Людмила Панюшкина развеял 10 популярных мифов о зрении.1. Очки портят зрение. Как только вы начнете носить очки – зрение ухудшится.2. С возрастом зрение "минус" превращается в "плюс".3. Больным глаукомой нельзя расширять зрачки, мыть пол и ходить в кино.4. Лазерную коррекцию зрения можно делать только после родов.5. Остановить прогрессирование близорукости можно с помощью аппаратного лечения, гимнастики для глаз, иглоукалывание, и тому подобного.6. Телевизор портит зрение.7. Если болят глаза, надо проверить внутриглазное давление.8. Рожать с близорукостью высокой степени самостоятельно нельзя.9. Причина рецидивирующего халазиона – проблемы с желудочно-кишечным трактом, дисбактериоз, глисты и тому подобное.Это плотное образование округлой формы в области края века, то есть возникает отек века. Оно возникает из-за хронического воспалительного процесса мейбомиевой железы.10. Для профилактики проблем со зрением необходимо принимать витамины, есть чернику, морковь, и прочее.