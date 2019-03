Этот овощ – лучший источник витамина С

Он поможет укрепить иммунитет.Перец защищает от простуды и укрепляет силы иммунной защиты организма. Особенно этот вопрос становится актуальным в холодные месяцы года. Зимой солнечного света меньше, холодно, морозно. Организм ослабевает, настроение ухудшается практически у каждого, к тому же, развиваются вирусы и эпидемии.Почему перец так хорош? В первую очередь, сладкий перец - это источник витамина C. Кстати, в нем почти вдвое больше витамина C, чем в цитрусовых. Кроме этого, паприка зарядит организм антиоксидантами, каротиноидами и другими витаминами и минералами. Все это витаминный коктейль отлично заряжает иммунную систему.Чтобы покрыть суточную необходимость организма в витамине C и защитить себя от простуды, необходимо съесть половину сладкого перца средних размеров, рекомендуют эксперты. В любом случае пища никогда не может заменить медикаменты и лечить простуду или другие заболевания все таки нужно с помощью препаратов.Очень рекомендуется ежедневно употреблять витаминную пищу и таким образом риски заболеть простудой сводятся практически к нулю. А вот горький перец содержит так называемый капсаицин, который даже в состоянии снять боль. Капсаицин часто используется в обезболивающих гелях и кремах, а здесь он в натуральном виде.Употребляя в пищу как сладкий, так и острый перец чили вы сможете укрепить ваш иммунитет, и защититься от простуды и вирусов.