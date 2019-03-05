Названы главные правила питания для ускорения метаболизма
Многие слышали о том. что ускоренный метаболизм помогает быть в форме и не поправляться или же может помочь избавиться от лишних килограммов. Популярный диетолог и нутрициолог Светлана Никитчук решила разобраться в своем Instagram, возможно ли изменить скорость обмена веществ и как этого добиться.
«Метаболизм, или обмен веществ - это совокупность химических реакций, позволяющих организму оставаться живым. При этом высвобождается некая энергия, измеряемая в килокалориях, и с ее помощью организм строит новые молекулы. Измерять скорость метаболизма, к сожалению, невозможно. Но есть примерные формулы расчета основного обмена веществ, такая как Харриса Бенедикта», - сообщила эксперт.
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Она отметила, что от скорости обмена веществ зависит наше здоровье, фигура и молодость. Чем быстрее обмен веществ, тем считается лучше для организма.
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Итак, что влияет и ускоряет обмен веществ:
Режим питания
Не делайте большие перерывы между едой. Распределить равномерно приемы пищи в дне начиная с того момента как проснулись и последний прием за три часа до сна.
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Пейте достаточное количество чистой воды
Вода является отличным катализатором, с ней все процессы протекают гораздо быстрее.
Кушайте сбалансировано
Баланс компонентов питания влияет на обмен веществ. Особенно на это влияет количество белка в питании.
Сон
Во сне вырабатывается много гормонов, влияющих на обмен веществ, например соматотропин - гормон роста. Он принимает активное участие в сжигании жира.
Физические нагрузки
Также способствуют ускорению обмена веществ. Чем больше мы двигаемся, тем больше калорий сжигаем.
Количество мышечной массы
Всем известный факт. Чем больше мышц в организме, тем больше калорий ваш организм сжигает в спокойном состоянии, поэтому нужно стараться делать упор не на жиросжигающие тренировки, а на силовые
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«Эти правила должны быть образом жизни для того, чтобы вам удалось поддерживать себя в отличной форме!» - подытожила диетолог.
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