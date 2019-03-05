Медики объяснили, чем вреден свежий хлеб

Лучше воздержаться от его употребления.Такой обычный для каждого человека продукт как хлеб может нести потенциальную опасность. Ученые-медики объясняют это неправильным его хранением и бактериями.Каждый продукт питания имеет свой срок и условия хранения. Причем это касается не только специфических быстропотрящихся продуктов, но и хлебных изделий. Медики уверены, зараженный хлеб и хранящийся с нарушением определенных условий хранения может содержать в себе микроорганизмы картофельной болезни. При этом самым опасным для здоровья является свежевыпеченный хлеб. Согласно данным ученых, такой продукт уже сам по себе нежелателен для употребления лицами с проблемами желудка. Даже без каких-либо нарушений свежая выпечка способна спровоцировать тошноту и тяжесть в желудке, вплоть до непроходимости кишечника. Потому, если после употребления такого хлеба у человека возникли определенные расстройства здоровья, это является поводом для немедленного обращения к врачам.Кроме того, стоит воздержаться от покупки только что выпеченного хлеба, если у человека уже диагностирована язва желудка, гастрит или метеоризм. Такой продукт провоцирует активное брожения в кишечнике, вследствие чего усиливается газообразование. Споры бактерии Bacillus subtilis содержатся на поверхности зерен пшеницы и ржи, при помоле от них сложно избавиться, из-за чего они могут попасть в уже готовые хлебобулочные изделия. Медики рекомендуют проверять мякиш хлеба на текстуру и запах, он должен быть мягким и пористым, полностью пропеченным и не иметь посторонних запахов. Любые отклонения от нормы свидетельствуют о возможности наличия бактерий в хлебе, а также о нарушении режима выпечки.Следует сказать, что тенденция выставлять на прилавки только выпеченный, не остывший хлеб медики называю нарушением. Такой хлеб есть нельзя, кроме того, при неправильном хранении в период остывания в выпечке могут начаться болезнетворные процессы. Купив домой румяный батон, лучше держать его в пакетах из ткани, которые дадут ему возможность «дышать», или в холодильнике, что поможет избежать появления плесени.