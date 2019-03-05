Врачи назвали лучшие продукты для здоровья мозга

Такая пища предотвращает заболевания.Автор книги «Не сдохни. Еда в борьбе за жизнь» Майкл Грегер утверждает: раннее старение и болезни мозга возможно предотвратить, если начать питаться правильно, причем не в старости, а лучше гораздо раньше.Защитить мозг и память помогает рацион с большим количеством антиоксидантов и витаминов, убежден Грегер.«Инсульт и болезнь Альцгеймера – главные убийцы мозга. Они связаны с плохим кровоснабжением, бляшками в сосудах. Но риск обеих болезней корректируется с помощью питания», - пишет он в своей книге.По словам Грегера, уже начиная с двадцатилетнего возраста в головном мозге все чаще возникают небольшие повреждения, связанные с высоким холестерином и скачками артериального давления. К 60–70 годам повреждения оказываются очевидными.О питании, которое бы помогало защищать мозг от деградации нужно задумываться в как можно более раннем возрасте, подчеркивает эксперт. На какие продукты Грегер рекомендует обратить особенное внимание?Богатые источники антиоксидантовЭти вещества, как высказался Грегер, помогают спасти мозг от «ржавчины», борясь со свободными радикалами – веществами, повреждающими клетки. Лучшие источники антиоксидантов – это ягоды и темно-зеленые овощи.Источники полифеноловПолифенолы защищают нервные клетки, предотвращая образование белковых бляшек и клубков, разрушительных для мозга. Ими насыщены черный виноград и клюква.ЦитрусовыеГрегер утверждает, что потребление в пищу цитрусовых уменьшает вероятность инсульта эффективнее, чем яблок. Цитрусовые содержат вещества-фитонутриенты, активизирующие кровообращение головного мозга.ЧерникаНаучные исследования доказывают: черника обладает свойством укреплять память у пожилых людей с ранним угасанием когнитивной функции.Цельные злакиГрегер советует съедать на завтрак кашу из цельных злаков. В них содержится фолиевая кислота, стимулирующая прилив крови к мозгу, тиамин (витамин B1), ощутимо улучшающий качество памяти.ОрехиГрецкие орехи, арахис, миндаль, кешью, фундук, пекан – все эти продукты являются богатыми источниками жирных омега-3 кислот, а также витаминов B6, E и фолиевой кислоты, обеспечивающих в комплексе мощную поддержку мозгу.Во многих орехах содержатся тиамин и магний, питающие мозг энергией.