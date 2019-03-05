Врачи назвали лучшие продукты для здоровья мозга
Автор книги «Не сдохни. Еда в борьбе за жизнь» Майкл Грегер утверждает: раннее старение и болезни мозга возможно предотвратить, если начать питаться правильно, причем не в старости, а лучше гораздо раньше.
Защитить мозг и память помогает рацион с большим количеством антиоксидантов и витаминов, убежден Грегер.
«Инсульт и болезнь Альцгеймера – главные убийцы мозга. Они связаны с плохим кровоснабжением, бляшками в сосудах. Но риск обеих болезней корректируется с помощью питания», - пишет он в своей книге.
По словам Грегера, уже начиная с двадцатилетнего возраста в головном мозге все чаще возникают небольшие повреждения, связанные с высоким холестерином и скачками артериального давления. К 60–70 годам повреждения оказываются очевидными.
О питании, которое бы помогало защищать мозг от деградации нужно задумываться в как можно более раннем возрасте, подчеркивает эксперт. На какие продукты Грегер рекомендует обратить особенное внимание?
Богатые источники антиоксидантов
Эти вещества, как высказался Грегер, помогают спасти мозг от «ржавчины», борясь со свободными радикалами – веществами, повреждающими клетки. Лучшие источники антиоксидантов – это ягоды и темно-зеленые овощи.
Источники полифенолов
Полифенолы защищают нервные клетки, предотвращая образование белковых бляшек и клубков, разрушительных для мозга. Ими насыщены черный виноград и клюква.
Цитрусовые
Грегер утверждает, что потребление в пищу цитрусовых уменьшает вероятность инсульта эффективнее, чем яблок. Цитрусовые содержат вещества-фитонутриенты, активизирующие кровообращение головного мозга.
Черника
Научные исследования доказывают: черника обладает свойством укреплять память у пожилых людей с ранним угасанием когнитивной функции.
Цельные злаки
Грегер советует съедать на завтрак кашу из цельных злаков. В них содержится фолиевая кислота, стимулирующая прилив крови к мозгу, тиамин (витамин B1), ощутимо улучшающий качество памяти.
Орехи
Грецкие орехи, арахис, миндаль, кешью, фундук, пекан – все эти продукты являются богатыми источниками жирных омега-3 кислот, а также витаминов B6, E и фолиевой кислоты, обеспечивающих в комплексе мощную поддержку мозгу.
Во многих орехах содержатся тиамин и магний, питающие мозг энергией.
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