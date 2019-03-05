Ученые нашли постой способ нормализации давления

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В ряде случаев достаточно чаще гулять на воздухе.Ученые из Университета Западной Австралии провели исследования, позволившие сделать выводы, что утренние 30-минутные прогулки способны успешно заменить таблетки от гипертензии.Исследователи наблюдали за 67 пожилыми людьми. Результаты научной работы показали, что всего 30 минут умеренной ходьбы утром помогли уменьшить их показания артериального давления для остальной части дня«Как для мужчин, так и для женщин величина снижения среднего систолического артериального давления после физических упражнений и перерывов в сидении приблизилась к тому, что можно было бы ожидать от антигипертензивных препаратов в этой популяции, чтобы уменьшить риск смерти от сердечных заболеваний и инсульта», - отметил ведущий автор научной работы Майкл Уилер.Представители Британского Фонда Сердца добавили, что 30 минут утренней тренировки хороши и для психического здоровья. Раннее исследование показало, что такой же период времени интенсивной тренировки вечером не влияет на сон, но может помочь уменьшить чувство голода.Ученые из Университета Чарльза Стерта в Австралии привлекли к эксперименту 11 мужчин среднего возраста для прохождения трех тестов. Необходимо было сравнить влияние упражнений, выполненных утром, днем и вечером, на сон и аппетит. Как выяснилось, на сон не было оказано никакого влияния ни в одном случае.