Названы признаки надвигающегося инфаркта
Существуют факторы, повышающие вероятность инфаркта у человека. Среди них – обстоятельства, которые имеют место в жизни огромного количества людей: курение, малоподвижность, повышенное давление, лишний вес. Специалисты назвали признаки, которые сигналят о надвигающемся инфаркте.
Львиную долю пациентов-инфарктников составляют пожилые люди: более 80 процентов – пенсионеры старше 65 лет. Но инфаркт «молодеет». Он все чаще диагностируется у мужчин в возрасте около 35-40 лет. Для женщин порог чуть выше, но также постепенно опускается. Специалисты Американской кардиологической ассоциации называют среди факторов, которые могут привести к сердечно-сосудистым заболеваниям, помимо возраста и пола, повышенный холестерин в крови, гипертонию, сидячий образ жизни, ожирение.
Врачи считают, что нужно обязательно интересоваться сердечным здоровьем своих родственников. Наличие у них сердечно-сосудистых заболеваний, случаев инфарктов означает для человека попадание в группу повышенного риска.
Какие же признаки говорят о надвигающемся инфаркте? По мнению кардиологов это:
беспричинная усталость,
частые головокружения,
необоснованная тревожность,
повышенная потливость,
тошнота и дискомфорт в области грудной клетки,
боль в руке и плече, чаще всего левом.
Медики отмечают: для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний крайне важно соблюдать режим – ложиться спать и просыпаться в одно время. Стабильность биологических часов дает сердцу возможность восстанавливаться как можно полнее за часы сна.
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