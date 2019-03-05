Супрун рассказала, как защитить организм от колоректального рака

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Люди в возрасте от 50 лет имеют возможность сдать анализ, сделать колоноскопию и получить консультацию врача-онколога бесплатно, рассказала Супрун.Март - месяц, посвященный борьбе с колоректальным раком. По всему миру традиционно проходят акции и различные события, чтобы привлечь внимание к проблеме этого вида онкозаболевания.Эта проблема имеет большие масштабы. В мире колоректальный рак занимает лидирующие позиции среди онкологических болезней -1,8 миллионов новых случаев и около 860 тысяч смертей было зафиксировано в прошлом году, пишет и.о. главы Минздрава на своей странице в Facebook.По данным Национального Института рака, колоректальный рак занимает второе место в структуре заболеваемости и смертности в Украине. Ежегодно впервые выявляют около 16 тысяч новых случаев.Супрун отметила, что риск заболеть колоректальным раком увеличивается с возрастом. Чаще всего им болеют люди в возрасте от 50 лет. Обычно болезнь развивается медленно и длительное время человек не знает, что болеет. Особенно на ранних стадиях."Среди факторов, повышающих риски колоректального рака, также наличие избыточного веса, способ питания (мало клетчатки, много красного мяса и процесированных продуктов), отсутствие физической активности, употребление алкоголя и курение. Если в семье близкий родственник имел колоректальный рак, особенно в возрасте до 50 лет - это также повышает риски заболеть", - пояснила и.о. главы Минздрава.Симптомы, при которых нужно немедленно обратиться к врачу:? боль в животе;? наличие крови во время испражнений;? изменения характера стула;? нарушения работы кишечника (запоры или диарея)."По рекомендациям по скринингу колоректального рака, ежегодно нужно делать анализ кала на скрытую кровь и делать колоноскопию каждые 10 лет (начиная с 50-ти лет)", - подчеркнула Супрун.