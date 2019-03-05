Ученые назвали преимущества лишнего веса

Лишний вес приносит организму не только вред.Сердечно-сосудистые заболевания, гипертония, диабет и другие метаболические заболевания часто приписывают только одному состоянию - избыточному весу. Исследование американских ученых показывает, что хотя полные люди более склонны к некоторым опасным для здоровья состояниям, они и имеют большую вероятность их пережить.Исследование команды из Центра по контролю и профилактике заболеваний США заключило неожиданное утверждение: индекс массы тела с избыточным весом от 25 до 29,9, вероятно, увеличит продолжительность жизни человека. К этому выводу команда прошла после тщательного и углубленного анализа 97 предыдущих исследований по ожирению, охватывающих более трех миллионов взрослых участников.По словам соавтора исследования, д-ра Брайана Кита, за этими статистическими данными стоит ряд факторов, четко демонстрирующих, что умеренное ожирение первой степени не следует рассматривать как медицинскую проблему.Когда организм борется с болезнью, ему требуется больше энергии для правильного излечения. Доктор Кит говорит, что энергия, запасенная в «лишних» килограммах, далеко не избыточна, когда организм испытывает сильный стресс и нуждается в его запасах.Жировая ткань - жиры и связанные с ними гормоны усиливают защиту организма, предлагая запасы энергии и противовоспалительные средства для борьбы с инфекциями в огромном количестве.Хотя люди с избыточным весом статистически более склонны к определенным заболеваниям, более легкие и худые люди с большей вероятностью не переживут их.Например, при сердечно-сосудистых проблемах и особенно при острой сердечной недостаточности пациенты с низким процентным содержанием жира в организме с большей вероятностью имеют летальный исход, чем пациенты с избыточной массой тела.Другой пример: гипертония. Пациенты с избыточным весом принимают и усваивают свои лекарства гораздо легче и с меньшим количеством побочных эффектов, чем худые люди с наиболее распространенными осложнениями и колебаниями давления после медикаментозного лечения.Исследование, опубликованное в журнале Immunology, показывает, как кожа людей с большим количеством подкожного жира может задействовать и завершить механизм коагуляционного каскада значительно быстрее, чем кожа людей с нормальным весом, а также в случае загрязнения пореза или другой раны, протикающий инфекционный процесс намного короче, иммунный ответ - более стабильный и общий - более качественный.Исследователи не утверждают, что для здоровья лучше поддерживать избыточный вес, но их исследование направлено на то, чтобы успокоить людей с лишними килограммами. Десятилетия популярная культура и киноискусство, превращающие идеальное тело в культ, породили длительную фобию в обществе с избыточным весом.Фобия, которая часто приводит к психологическим расстройствам, нездоровому питанию и разрушительным физическим нагрузкам для похудения и наносит вред здоровью «йо-йо» эффектом.