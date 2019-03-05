Ученые перечислили предпосылки к возникновению рака кишечника

Здоровье кишечника напрямую зависит от принимаемой пищи.

Ученые из Великобритании провели исследования, которые позволили выявить условия, провоцирующие рак кишечника.

Рак кишечника является одним из наиболее распространенных видов онкологических заболеваний в мире. Новое исследование показало, что частое потребление некоторых продуктов питания вызывает рост смертности от заболевания даже среди молодых людей.

Среди пищевых изделий: бургеры, пицца, чипсы. Ученые описали это явление как пугающую аномалию. В ходе исследования были обнаружены опухоли из жировой ткани, нарушающие баланс желчных кислот в кишечнике, что потенциально позволяет процветать раковым клеткам. По словам профессора Рональда Эванса из Института Солка, научная работа дает возможность найти новый способ уменьшить воспаление, восстановить здоровье кишечника и значительно уменьшить прогрессирование опухоли.

Эксперименты на мышах показали и то, что образ жизни и генетика работают в тандеме. Кишечник и толстая кишка постоянно нуждаются в регенерации слизистой оболочки, чтобы устранить повреждения, наносимые пищеварительными кислотами. Для этого в intestinum находится популяция стволовых клеток, и именно их мутации приводят к смертоносной болезни.

30 типов желчных кислот помогают усвоить еду и поглотить холестерол, посылая сигналы к кишечным стволовым клеткам через белок, называемый FXR (Farnesoid X receptor). Как выяснилось, резкое увеличение роста рака коррелировало с повышением уровня желчной кислоты.

«Поддержание баланса желчных кислот является ключом к снижению роста рака. Кормление мышей жирной диетой добавило топлива в огонь», - подытожили ученые.
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