Ученые перечислили предпосылки к возникновению рака кишечника
Ученые из Великобритании провели исследования, которые позволили выявить условия, провоцирующие рак кишечника.
Рак кишечника является одним из наиболее распространенных видов онкологических заболеваний в мире. Новое исследование показало, что частое потребление некоторых продуктов питания вызывает рост смертности от заболевания даже среди молодых людей.
Среди пищевых изделий: бургеры, пицца, чипсы. Ученые описали это явление как пугающую аномалию. В ходе исследования были обнаружены опухоли из жировой ткани, нарушающие баланс желчных кислот в кишечнике, что потенциально позволяет процветать раковым клеткам. По словам профессора Рональда Эванса из Института Солка, научная работа дает возможность найти новый способ уменьшить воспаление, восстановить здоровье кишечника и значительно уменьшить прогрессирование опухоли.
Эксперименты на мышах показали и то, что образ жизни и генетика работают в тандеме. Кишечник и толстая кишка постоянно нуждаются в регенерации слизистой оболочки, чтобы устранить повреждения, наносимые пищеварительными кислотами. Для этого в intestinum находится популяция стволовых клеток, и именно их мутации приводят к смертоносной болезни.
30 типов желчных кислот помогают усвоить еду и поглотить холестерол, посылая сигналы к кишечным стволовым клеткам через белок, называемый FXR (Farnesoid X receptor). Как выяснилось, резкое увеличение роста рака коррелировало с повышением уровня желчной кислоты.
«Поддержание баланса желчных кислот является ключом к снижению роста рака. Кормление мышей жирной диетой добавило топлива в огонь», - подытожили ученые.
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