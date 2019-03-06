Назван явный признак нехватки витамина D

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Исследователи изучили данные почти 1300 пациентов пожилого возраста с депрессией.Эксперты назвали явный признак дефицита витамина D, оказалось, при недостаточном потреблении организмом этого полезного вещества, может возникнуть депрессия.Всем известна необходимость насыщать организм различными полезными веществами, витаминами и минералами. При недостатке тех или иных микроэлементов могут проявляться различные заболевания. Так, в зимнее время, когда солнечных лучей еще мало, в организме снижается выработка витамина D. Это отображается на состоянии кожи, однако специалисты называют и иной признак, свидетельствующий о необходимости принимать этот элемент дополнительно через продукты питания или витаминные комплексы.По утверждению ученых, в случае нехватки витамина может возникнуть комплексное психическое расстройство, во время депрессивной триады у больных наблюдается плохое настроение, человека уже ничто не радует, и любые явления и события воспринимаются пессимистически. Кроме того, у пациентов наблюдаются нарушения мышления.Исследователи изучили данные почти 1300 пациентов пожилого возраста с депрессией, у всех участников уровень витамина D в крови показал почти 15-процентное снижение по сравнению с людьми, не страдающими меланхолией. Для того, чтобы не допустить нежелательных изменений, следует употреблять этот полезный элемент в таблетированной форме или посредством регулирования рациона. Так, на столе должны присутствовать злаки, яичные желтки, рыба жирных сортов. Покупая драже или капсулы с концентрированным веществом, следует выбирать БАДы и подобные средства, которые позволят обеспечить ежедневную норму не менее 10 мкг витамина.Особенное внимание к проблеме следует уделять людям с предрасположенностью к депрессивным расстройствам.