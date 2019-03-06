Этот продукт очень полезен для сердца и сосудистой системы

Медики отметили высокую пользу черешни для организма.Причиной этого является её богатый состав, включающий каротиноиды, антоцианы, а также витамины А, В, С и Е.Ягоды массой 100 г содержат всего 50 килокалорий, что делает их важным продуктом в рационе худеющих людей. Черешня полезна для сердца и сосудистой системы благодаря высокому содержанию калия, нормализующего кровяное давление. В ягоде имеется железо, что делает её хорошим угощением для страдающих от анемии. Отмечается польза черешни для суставов, пищеварительной системы, нервов.Наличие мелатонина расширяет использование ягоды в сферу профилактики бессонницы. Черешня полезна для глаз, поскольку содержит большое количество бета-каротина, преобразуемого в витамин А. Лёгким она помогает благодаря наличию витамина С. Не рекомендуется употреблять эту ягоду лицам, страдающим от аллергии на данный продукт, имеющим спайки в кишечнике, а также пациентам с сахарным диабетом. Осторожность при употреблении черешни должны проявить кормящие грудью женщины. В целом, специалисты не советуют съедать более 300 г ягод за день.