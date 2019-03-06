Комаровский объяснил разницу между ОРВИ и другими инфекциями

Доктор Комаровский рассказал о главных симптомах, которые сопровождают вирусные инфекции.Известный украинский врач-педиатр Евгений Комаровский продолжает давать ценные совет родителям о здоровье детей. На страничке в Instagram он выложил видео, в котором отвечает на очередной вопрос.«Всегда ли вирусная инфекция сопровождается насморком? Может ли его вообще не быть?», - спрашивают доктора.По словам Комаровского, есть куча вирусных инфекций, которые к насморку не имеют никакого отношения.«Та же розеола, энтеровирусные инфекции, да, очень много есть кишечных инфекций, которые вообще никаких симптомов не дают. Или дают только понос, или только сыпь, а насморка не дают», - объясняет врач.Другой вопрос в том, что, когда мы говорим об острых респираторных вирусных инфекциях, которые, как правило, локализуются в верхних дыхательных путях, там насморк и заложенность носа один из основных симптомов заболевания.Отметим, ранее мы писали, что Евгений Комаровский рассказал, как отличить грипп от простуды.Грипп и простуда – абсолютно разные заболевания. Часто люди путают симптомы и пытаются лечить ОРВИ вместо гриппа и наоборот. Доктор Комаровский рассказал о том, чем отличаются распространенные сезонные недуги.Украинский педиатр доктор Комаровский обнародовал вопросы, ответы на которые способны определить характер болезни. Если большинство ответов совпадают с вариантами в первой колонке - это опасные проявления гриппа.Первым делом, родители должны обратить внимание на состояние ребенка и последить, каким было начало болезни. Если внезапным, то это может быть грипп, если постепенным – ОРВИ, простуда.Второй вопрос – измерить ребенку температуру тела. Высокая температура является симптом гриппа, а невысокая – простуды.Какое общее состояние ребенка: нарушено или почти не нарушено? Проверить это легко. Если малыш активный, веселый, жизнерадостный, то волноваться не стоит, а вот пассивность, вялость, плохое самочувствие – тревожные симптомы.Спросите ребенка, беспокоит ли его головная боль, проследите за аппетитом. Боль в мышцах тоже сигнализирует об опасности: если она присутствует, то, скорее всего, у малыша грипп, если отсутствует – простуда.