В чем причина желтизны зубов и как с ней справиться

Ваша белоснежная улыбка начала тускнеть и желтеть? Узнайте, почему.Красивая улыбка – естественный аксессуар, который помогает выглядеть свежо и молодо. Но почему зубы со временем теряют свой цвет? Зубная эмаль истончается и дентин, желтый слой, начинает просвечиваться. Почему это происходит.1. Частые полосканияВ ротовой полости слюна отвечает за увлажнение, у нее подходящий кислотный баланс для здоровья зубов. Не увлекайтесь чрезмерными полосканиями. Если вас беспокоит неприятный запах изо рта или сухость, обратитесь к стоматологу за профессиональной чисткой или воспользуйтесь зубной пастой.2. Кислые продуктыУпотребление кислых продуктов (фруктов и овощей), газированных напитков и уксусных заправок, зубная эмаль истончается. Не стоит отказываться от вкусной и полезной еды, просто после употребления полощите род водой. Эту процедуру следует повторять и после красных вин и чая.3. КофеУ кофе множество полезных свойств: он бодрит и заряжает энергией, но может быть губительным для вашей белоснежной улыбки. Тщательно чистите зубы после выпитого кофе или пейте кофейные напитки через трубочку, чтобы избежать попадания на зубную эмаль.4. КурениеОдин из самых сильных аргументов против курения - это вред для зубов. Табак вредит деснам, разрушает белый слой эмали и вызывает чрезмерную сухость во рту.5. ГигиенаНе забывайте чистить зубы дважды в день и не игнорируйте ежегодные походы к стоматологу. Конечно, поле каждого приема пищи не нужно бежать в ванную комнату за зубной щеткой. Воспользуйтесь нитью и не пренебрегайте зубочистками.6. Чуть меньше усердияНе скупитесь на покупку качественной зубной пасты. В состав более дешевых аналогов часто входят абразивные вещества и микрочастицы, которые вместе с зубным налетом разрушают и эмаль. Но стоит помнить, что слишком сильное трение и высокая скорость чистки не делают ваши зубы чище чистого, а просто соскабливают верхний слой эмали.