Этот сухофрукт очень полезен для здоровья желудка

Изюм - очень полезный сухофрукт. Приятное дополнение для утренней каши, выпечки или просто для перекуса часто встречается в наших холодильниках.Однако мало кому известно, что изюм нужно употреблять правильно, чтобы он действительно приносил пользу.Как правильно приготовить изюмДля начала его следует помыть. Замочить полчашки изюма в теплой воде на 15 минут, затем прополоскать.Далее замочите изюм в кипяченой воде комнатной температуры на сутки. После таких процедур изюм будет готов к употреблению.Полезные свойства изюмаЕжедневное употребление изюма способствует улучшению процесса пищеварения. Сухофрукт содержит огромное количество клетчатки, что крайне благотворно влияет на желудок и кишечник. Кроме того, изюм очень эффективно выводит токсины.Изюм содержит катехин, вещество, которое препятствует развитию опухолей, в особенности раку прямой кишки.Олеановая кислота, которой изобилует изюм предотвращает развитие кариеса и еще целого ряда болезней ротовой полости. Также он содержит определенный объем кальция, который крайне полезен для эмали.Антиоксидантные свойства изюма способны защитить органы зрения от пагубного воздействия свободных радикалов, которое может спровоцировать развитие различных заболеваний глаз.Изюм помогает справляться с инфекционными заболеваниями благодаря своим антиоксидантным свойствам, а также повышает общий иммунитет организма. Поэтому, если ты чувствуешь недомогание, либо начинающуюся простуду, то лучше увеличить количество сухофрукта в своем рационе.Изюм полезен для головного мозга. Именно центральная нервная система является главным потребителем "изюмных" углеводов, беспрепятственно проникающих через гематоэнцефалический барьер. Изюм способствует быстроте реакции и мышления. Из-за этого свойства его часто рекомендуют студентам в период подготовки к экзаменам.