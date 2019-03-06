Что будет с организмом, если употреблять киви каждый день

Эксперты назвали 17 веских причин для ежедневного употребления киви.Знаменитый китайский крыжовник, растущий на растениях рода Актинидия, оказался не только вкусным, но и очень полезным фруктом, который способен оказывать значительное влияние на здоровье человека. Эксперты подтвердили информацию и назвали 17 веских причин для ежедневного употребления киви.В состав китайского крыжовника входит огромное количество полезных витаминов и веществ, но самое главное он богат на витамин С. Киви поддерживает сердце в тонусе, одновременно способствуя разжижению крови, и предупреждает повреждения ДНК. Это происходит за счет большого количества входящих в него антиоксидантов. Более того, киви помогает поддерживать нормальный уровень холестерина. Также ученые доказали, что 3 плода в день помогают стабилизировать высокое давление. Не менее эффективно этот полезный фрукт проявляет себя в борьбе с диабетом. Помимо этого киви предотвращает потерю зрения и способствует улучшению пищеварения. Помогает китайский крыжовник и при запорах. Фрукт отлично проявляет себя в борьбе с инфекциями дыхательных путей и даже предупреждает астму.В ходе экспериментов на мышах ученые доказали, что киви укрепляет костные ткани организма. Специалисты особенно рекомендуют кушать фрукт в постклимактерический период, когда снижается уровень эстрогена. Киви помогает также укрепить иммунитет и улучшить качество сна. Как доказали ученые, этот фрукт полезен и при анемии. Дело в том что содержащийся в нем витамин С повышает поглощаемость железа, недостаток которого и провоцирует болезнь. Не менее полезные свойства киви демонстрирует в борьбе с лишними килограммами. Также киви улучшает состояние кожи.Золотой сорт фрукта оказывает противоопухолевое действие на раковые клетки печени и легких. Именно поэтому киви применяют в народной медицине для борьбы с онкологией. Помогают плоды Актинидии и при беременности. Содержащиеся в киви фолаты способствуют предотвращению возникновения врожденных дефектов, появляющихся вследствие неправильного формирования отдельных тканей.