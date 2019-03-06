Названы необычные способы борьбы с депрессией

Специалисты рассказали об эффективном способе борьбы с депрессией.После проведенных исследований американские специалисты озвучили эффективный метод предотвращения депрессии. Наряду с употреблением определенных продуктов врачи рекомендуют заниматься физической активностью, в частности, бегом.В ходе научной работы, в которой было использованы данные о 611 тыс. человек, выяснилось, что люди, занимающиеся спортом, обладали более устойчивым психическим здоровьем, а значит, были меньше подвержены депрессивным состояниям. По мнению доктора Дэвида Агуса, для снижения риска развития данного расстройства необходимо ежедневно совершать 15-минутные пробежки.Кроме активной физической деятельности, рекомендуется включить в рацион грецкие орехи, в составе которых содержаться вещества, положительно влияющие на психику. Не менее ценной является рекомендация к ограничению пребывания в соцсетях. По словам специалистов, постоянное сравнивание себя с более успешными личностями, которые демонстрируют свои достижения на страницах в Сети, оказывает на многих угнетающее воздействие и приводит к снижению самооценки и развитию депрессии.